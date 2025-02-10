中經院1月PMI轉緊縮至48.7 需關注川普對台灣有二不滿

美國總統川普磨刀霍霍針對台灣，中華經濟研究院長連賢明10日示警，川普已多次點名台灣的半導體產業，接下來必須密切關注川普即將祭出的互惠性關稅，以及台灣過去一年對美貿易逆差增加近700億美元，成長約50%，「川普已對台灣半導體和貿易逆差有所不滿，我們必需針對這二部分去思考該如何與美國進行溝通」。

中經院10日發布2025年1月台灣製造業採購經理人指數（PMI）為48.7，指數回跌2.1，中斷連續二個月擴張轉為緊縮。

連賢明表示，1月PMI主要受到農曆年長假季節性因素影響，及企業觀望川普關稅政策，審慎調節庫存等因素，使得PMI指數回跌，但較令人驚訝的是廠商面對未來六個月展望指數中斷連續四個月緊縮轉為擴張，呈現較正面的看法，至於美國總統川普關稅戰的衝擊，2月將呈現的數據資料會較明朗。

連賢明指出，台灣現在可能比較要擔心的是川普即將祭出的互惠性關稅，尤其川普已多次點名台灣半導體產業，但現在還不清楚川普要怎麼課稅？以及想要課多少稅？因為從10%到100%川普都曾提過。但，無論如何，大家都要做好準備。

連賢明還提到，川普的關稅戰究竟會對台灣半導體產業產生多大的影響？仍須視川普最後的課稅內容，是只對高階晶片課稅，還是所有晶片課稅；是對中間財課稅，還是針對成品課稅，各種不同課稅方式所產生的影響差距會滿大。但，「川普對台灣半導體業和貿易逆差確實不滿」。

至於未來是否可能進一步發生「半導體通膨」？連賢明指出，半導體都是中間財，不是終端消費產品，川普若對台灣半導體業課稅，需留意的是終端電子零組件價格會不會上升？川普若對半導體中間財課稅，對台灣影響會很大。

此外，針對川普宣布對所有進口鋼、鋁課徵25%關稅一事，連賢明表示，事實上台灣外銷到美國的鋼材比例低，這部分對我國的影響相對較小。

不過，連賢明特別提醒，先前川普也曾信誓旦旦要對加拿大、墨西哥出口到美國的商品課徵25%關稅，但在最後一刻取消。連賢明強調，川普的不確性不斷再增加，儼然已是全球經濟發展的最大變數，「廠商需進行供應鏈盤點，並做好評估和仔細判斷」。