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川普將對台灣半導體課100%關稅？經部估影響有74億美元

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
經濟部長郭智輝。圖／聯合報系資料照
經濟部長郭智輝。圖／聯合報系資料照

川普將宣布對等關稅措施、以及是否對我半導體課稅，備受市場關注。經濟部長郭智輝10日接受《筱君台灣PLUS》節目專訪時表示，我國目前出口到美國晶片為74億美元，占我晶片出口4.5%，他認為，對半導體課很高關稅，對美國並不利，台灣和美國在半導體及AI方面是同一陣線、有共同利益。

針對川普將對鋼鐵和鋁製品課關稅，郭智輝說，10日上午鋼鐵股價都上漲，可見問題並不在美國關稅。俄烏戰爭將結束、戰後復建，以及加薩走廊重建，都需要大量鋼鐵，鋼鐵不是只有美國市場，我業者也可以調整市場，經濟部旗下外貿協會、工研院都有駐外單位，都可以協助我業者調整市場、或重組供應鏈。

郭智輝表示，經濟部並不負責談判，對於川普可能採取措施，我方都有各種模擬，談判單位也會充分參考日本因應。經濟部的兩大原則就是「因勢利導」及「因地制宜」，待美國最後決策並且談判完成後，經濟部會據此執行，才是經濟部發揮的地方。他提及，他指派經濟部政務次長江文若到華府，主要是要收集最新的訊息。

郭智輝提到，日本是說要美國投資「到」1兆美元，事實上是投資2000億美元，包括軟銀及新日鐵，各承諾投資1000億元。這些因應方式，我主談單位都會充分參考。

經濟部 美國 鋼鐵股

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