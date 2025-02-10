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財部：對越南卜特蘭水泥及熟料 不予臨時課反傾銷稅

中央社／ 台北10日電

針對台灣區水泥工業同業公會申請對自越南產製進口卜特蘭水泥及其熟料，課徵反傾銷稅及臨時課徵反傾銷稅案，財政部今天表示，不予臨時課徵反傾銷稅，後續將繼續調查，完成傾銷的最後認定。

財政部進一步說明，經關稅稅率審議小組第59次會議決議，此案傾銷初步調查認定，越南涉案廠商確有傾銷事實；依據經濟部產業損害初步調查結果，認定有合理跡象顯示對國內產業有實質損害之虞、無中華民國產業在調查期間繼續遭受損害的情事，因此不臨時課徵反傾銷稅。

此案卜特蘭水泥熟料以水硬性矽酸鈣類為主要成分，為卜特蘭水泥製作過程的中間產品，以其添加不超過7%的硫酸鈣（即石膏）、不超過5%的天然石灰石，及不超過5%的無機製程用添加劑，可研磨得涉案卜特蘭水泥，主要用於一般建築港灣工程、道路、鐵路及橋梁等。

反傾銷稅 財政部 越南

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