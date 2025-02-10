中華電1月 EPS 0.44元 獲利創近八年同期新高

中華電（2412）10日公布2025年1月自結合併營收為181.9億元，年增1.5%，月減27.3%，EBITDA（稅前息前折舊攤提前獲利）76.8億元，營業淨利為43.6億元，稅前淨利為44.1億元，歸屬於母公司業主淨利為34.3億元，年增8.2%，每股稅後純益達0.44元。

中華電信表示，核心業務穩健成長，合併營業收入、營業淨利、稅前淨利、歸屬母公司業主淨利與每股盈餘皆超越年度財測目標。營業淨利及EPS均創近8年來同期新高，年成長率分別達8.7%及8.2%，表現亮眼。

中華電信表示，1月份固網寬頻業務持續受惠於數位轉型需求，升高速的網路需求強勁，1月份300Mbps以上的高速用戶數大幅成長，年增16.8%，帶動營收年增率達3.1%。

此外，中華電信行動服務方面1月營收年成長率達2.0%，主要受惠於升速5G客戶數持續增加，帶動行動月租營收穩步成長。同時，加值服務營收亦同步大幅成長，達雙位數增長。行動加值收入的提升，主要來自影視平台訂閱數因2024年熱門賽事轉播快速攀升，帶進穩定的月租營收，使行動服務營收成長成效顯著。

中華電信指出，資通訊業務亦展現強勁的成長態勢，尤其以網路數據中心（IDC）、雲端及資安業務表現最為亮眼，主因來自政府的大型稅賦等相關專案之貢獻，使IDC、雲端及資安營收年增率維持雙位數成長。值得一提的是，持續性營收占整體資通訊服務營收的比重不斷創高，未來將成為推動企業客戶進一步成長的重要助力。

中華電信表示，2024年公司在智慧電表領域獨占鰲頭，已累積布建167萬具智慧電表通訊模組，為國內智慧電表通訊市場領導業者，市占率第一。2025年1月，中華電信進一步與台電公司簽訂合作備忘錄（MOU），打造更高效的智慧電表解決方案，開創用戶端能源管理新服務。

未來，中華電信強調，可將收集的用電資料提供給智慧家庭用戶，結合本公司智慧家庭（e-Home）系統或業者的家庭自動化管理系統，發展家戶空調、電熱等耗能設備的節能控制功能，提供即時監測用電可視化及自動需量反應等服務，讓家庭與企業可快速為2050淨零碳排與ESG作出貢獻。

中華電信表示，將持續發展創新技術應用，協助各產業進行數位與淨零轉型，與企業攜手共創台灣永續發展。