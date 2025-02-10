百億綠色成長基金要點出爐 投資對象、金額一次看

為達成總統國家希望工程「綠色成長與2050淨零轉型」目標，環境部提出「行政院國家發展基金加強投資綠色成長淨零產業實施方案」，去(2024)年11月29日獲行政院國家發展基金管理會審議通過，爭取新臺幣百億基金投資淨零永續新興產業。針對投資方案執行細節，環境部經廣納各方意見，於今(2025)年2月4日對外發布「環境部辦理加強投資綠色成長淨零產業實施方案作業要點」；另同步推動成立專案辦公室及信託專戶，未來將展開一連串說明會廣邀共同投資人，持續朝今年第2季受理投資案件申請之目標邁進。

環境部說明，該作業要點參考其他國家發展基金投資方案作業要點規定，主要明定設立信託專戶、成立專案辦公室、搭配投資之資格要件及評選應具文件、搭配投資原則及程序、管理費及績效獎金支付規定、對被投資事業之監督管理機制、搭配投資人應盡義務責任及定期向國家發展管理會提報執行成果等應遵行事項。

環境部表示，為讓本方案加速國家減碳且兼具提升投資可行性及誘因，達成綠色成長及淨零轉型之目標，該部持續廣徵創投業者、相關公會、專家學者及有關機關意見，並召開研商會，經參酌主要意見後，本要點相較其他國發基金投資方案之強化機制包括：

一、 在被投資對象設定上，涵蓋執行淨零永續相關新興業務之國內非上市（櫃）企業，或主要營業活動於我國之境外企業，本方案投資金額上，單一企業之總金額不得超過一億五千萬元，單次投資不得超過一億元。

二、 在搭配投資金額比例上，搭配投資人應與本專戶共同投資，且不低於本專戶參與之投資金額。另考量我國淨零科技發展已具基礎，特別設定六大重點投資對象，得以不低於本專戶投資金額二分之一為共同投資金額；再者，其中如屬中央目的事業主管機關或中央科技主管機關合作、委託或經核定補助研究計畫相關之投資個案者，得以不低於本專戶投資金額三分之一為共同投資金額：

（一） 投資於資源循環新興產業者。

（二） 投資於永續及前瞻能源技術發展、科技儲能新興產業者。

（三） 投資於深度節能、提升能源效率新興產業者。

（四） 投資於碳捕捉再利用、負碳技術發展新興產業者。

（五） 投資於數位、低（減）碳技術發展新興產業者。

（六） 投資於氣候變遷調適技術發展新興產業者。

三、 就搭配投資人資格，因應國內創業生態持續發展，除傳統創投業者外，各種育成機構與加速器亦紛紛參與協助新創，故本方案廣徵企業創投加入共同投資行列，再加上金融機構及設有加速器計畫之法人團體，並設定合理之搭配投資人應完成投資案件數，增加作業彈性。另就投資績效良好之共同投資人，增設優良搭配投資人註記制度，以鼓勵引導共同投資人踴躍開創合適投資個案。

四、 在專案辦公室強化功能上，除提供投資媒合服務，協助有資金需求之淨零新興企業，尋求具資金或輔導資源之投資人外，導入財務金融、行銷管理等跨領域專業人才，建立淨零減碳專家輔導及諮詢機制，排除新創技術商轉營運障礙。

五、 在投資管理面向上，為降低投資風險，在投前評估階段，視被投資事業公司發展成熟度，安排不同專長之專家進行評估訪視；在投後管理階段，則以被投資事業營運及財務情形，採分類管理。另積極參與被投資事業董事會議，以確切掌握其營運情形，強化監督管理機制。

環境部補充，該部後續將成立專案辦公室、資金信託及評選搭配投資人，並舉辦說明會廣為宣傳，歡迎有意參與投資者共襄盛舉，攜手發展我國淨零創新技術，啟動臺灣綠色成長新動能。