快訊

下周生效！法務部調查局人事異動 16中階主管名單出爐

南韓蔚山儲油槽爆炸釀1死1傷 代理總統指示盡力滅火

過年半夜頻傳剁菜聲 分屍案凶嫌吐「大嫂不再討房子」疑爭房產被殺

環部宣布百億綠色成長基金要點 第2季受理投資案件申請

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
環境部今天宣布「環境部辦理加強投資綠色成長淨零產業實施方案作業要點」，另也同步推動成立專案辦公室及信託專戶，目標朝向今年第2季受理投資案件申請的目標邁進。聯合報系資料照片
環境部今天宣布「環境部辦理加強投資綠色成長淨零產業實施方案作業要點」，另也同步推動成立專案辦公室及信託專戶，目標朝向今年第2季受理投資案件申請的目標邁進。聯合報系資料照片

去年8月環境部公告碳費3項配套子法以外，也宣布啟動3大綠色基金，包含爭取國發會的國發基金，以100億成立「綠色成長基金」來帶動國內淨零相關新興產業加速減碳。環境部今天宣布「環境部辦理加強投資綠色成長淨零產業實施方案作業要點」，另也同步推動成立專案辦公室及信託專戶，目標朝向今年第2季受理投資案件申請的目標邁進。

為達成國家「綠色成長與2050淨零轉型」目標，環境部提出「行政院國家發展基金加強投資綠色成長淨零產業實施方案」，去年11月29日獲國家發展基金管理會審議通過，爭取新台幣百億基金投資淨零永續新興產業，並於今年2月4日對外發布「環境部辦理加強投資綠色成長淨零產業實施方案作業要點」；另同步推動成立專案辦公室及信託專戶，未來將展開一連串說明會廣邀共同投資人，持續朝今年第2季受理投資案件申請之目標邁進。

環境部說明，該作業要點參考其他國家發展基金投資方案作業要點規定，主要明定設立信託專戶、成立專案辦公室、搭配投資之資格要件及評選應具文件、搭配投資原則及程序、管理費及績效獎金支付規定、對被投資事業之監督管理機制、搭配投資人應盡義務責任及定期向國家發展管理會提報執行成果等應遵行事項。

環境部表示，持續廣徵創投業者、相關公會、專家學者及有關機關意見，並召開研商會，經參酌主要意見後，本要點相較其他國發基金投資方案的強化機制包括，在被投資對象設定上，涵蓋執行淨零永續相關新興業務的國內非上市（櫃）企業，或主要營業活動於我國之境外企業，本方案投資金額上，單一企業的總金額不得超過1億5000萬元，單次投資不得超過1億元。

此外，在搭配投資金額比例上，搭配投資人應與本專戶共同投資，且不低於本專戶參與的投資金額。另考量我國淨零科技發展已具基礎，特別設定6大重點投資對象，得以不低於本專戶投資金額二分之一為共同投資金額，包含投資於資源循環新興產業者、科技儲能新興產業者、負碳技術發展新興產業者、低（減）碳技術發展新興產業者、投資於氣候變遷調適技術發展新興產業者等。

就搭配投資人資格部分，因應國內創業生態持續發展，除傳統創投業者外，各種育成機構與加速器亦紛紛參與協助新創，本方案廣徵企業創投加入共同投資行列，再加上金融機構及設有加速器計畫的法人團體，並設定合理之搭配投資人應完成投資案件數，增加作業彈性。另就投資績效良好之共同投資人，增設優良搭配投資人註記制度，以鼓勵引導共同投資人踴躍開創合適投資個案。

投資人 淨零 環境部

延伸閱讀

川普對等關稅措施 經部：備妥三因應方案

身後財產規劃有學問！善用遺囑信託 避免家族紛爭

公會研議設婚姻信託

川普對等關稅措施將掃台？經部備妥方案、次長溝通團本周二啟程

相關新聞

預算遭刪 數發部大吐苦水：波及業務推動、恐影響人員

數位發展部今舉行新春記者會，部長黃彥男強調，將持續推動「數發三箭」以強化數位韌性、發展數位經濟，並積極打擊網路詐騙，進一...

環部宣布百億綠色成長基金要點 第2季受理投資案件申請

去年8月環境部公告碳費3項配套子法以外，也宣布啟動3大綠色基金，包含爭取國發會的國發基金，以100億成立「綠色成長基金」...

海外購入3C收750 綠委將協調收費範圍

針對國家通訊傳播委員會近日宣布，海外購入配備WiFi、藍牙的3C產品要收取審查費750元…

DIGITIMES：川普2.0下的全球供應鏈 將是一個世界 二到三個系統新局面

美國總統川普傳出計畫對台灣晶片課徵100%關稅，DIGITIMES副總經理黃逸平認為，全球供應鏈正處於一個變革的十字路口...

聯電再奪CDP氣候與水安全雙「A」最高評級 全球半導體業唯一三連霸

聯電（2303）今(10)日宣布於2024年度CDP「氣候變遷」及「水安全」兩大主題均獲得最高「A」評級，是全球半導體業...

川普2.0全球供應鏈新局 恐影響這些新興國家產業進程

美國總統川普（Donald Trump）近期傳出計劃對台灣晶片課徵100%關稅，此消息引發市場廣泛討論。對此，DIGIT...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。