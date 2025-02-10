環部宣布百億綠色成長基金要點 第2季受理投資案件申請

去年8月環境部公告碳費3項配套子法以外，也宣布啟動3大綠色基金，包含爭取國發會的國發基金，以100億成立「綠色成長基金」來帶動國內淨零相關新興產業加速減碳。環境部今天宣布「環境部辦理加強投資綠色成長淨零產業實施方案作業要點」，另也同步推動成立專案辦公室及信託專戶，目標朝向今年第2季受理投資案件申請的目標邁進。

為達成國家「綠色成長與2050淨零轉型」目標，環境部提出「行政院國家發展基金加強投資綠色成長淨零產業實施方案」，去年11月29日獲國家發展基金管理會審議通過，爭取新台幣百億基金投資淨零永續新興產業，並於今年2月4日對外發布「環境部辦理加強投資綠色成長淨零產業實施方案作業要點」；另同步推動成立專案辦公室及信託專戶，未來將展開一連串說明會廣邀共同投資人，持續朝今年第2季受理投資案件申請之目標邁進。

環境部說明，該作業要點參考其他國家發展基金投資方案作業要點規定，主要明定設立信託專戶、成立專案辦公室、搭配投資之資格要件及評選應具文件、搭配投資原則及程序、管理費及績效獎金支付規定、對被投資事業之監督管理機制、搭配投資人應盡義務責任及定期向國家發展管理會提報執行成果等應遵行事項。

環境部表示，持續廣徵創投業者、相關公會、專家學者及有關機關意見，並召開研商會，經參酌主要意見後，本要點相較其他國發基金投資方案的強化機制包括，在被投資對象設定上，涵蓋執行淨零永續相關新興業務的國內非上市（櫃）企業，或主要營業活動於我國之境外企業，本方案投資金額上，單一企業的總金額不得超過1億5000萬元，單次投資不得超過1億元。

此外，在搭配投資金額比例上，搭配投資人應與本專戶共同投資，且不低於本專戶參與的投資金額。另考量我國淨零科技發展已具基礎，特別設定6大重點投資對象，得以不低於本專戶投資金額二分之一為共同投資金額，包含投資於資源循環新興產業者、科技儲能新興產業者、負碳技術發展新興產業者、低（減）碳技術發展新興產業者、投資於氣候變遷調適技術發展新興產業者等。

就搭配投資人資格部分，因應國內創業生態持續發展，除傳統創投業者外，各種育成機構與加速器亦紛紛參與協助新創，本方案廣徵企業創投加入共同投資行列，再加上金融機構及設有加速器計畫的法人團體，並設定合理之搭配投資人應完成投資案件數，增加作業彈性。另就投資績效良好之共同投資人，增設優良搭配投資人註記制度，以鼓勵引導共同投資人踴躍開創合適投資個案。