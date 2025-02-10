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ESG人才培育產學合作 鋒形科技攜手文大勞動系舉辦人資軟體應用競賽

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
鋒形科技 Femas HR 雲端人資系統與中國文化大學攜手舉辦主題提案競賽，前排左起為鋒形科技專員黃子格、文化大學教授康雅菁、執行長李佳鴻、營運長杜俐芊、商務開發經理江承學 。圖／鋒形科技提供
鋒形科技 Femas HR 雲端人資系統與中國文化大學攜手舉辦主題提案競賽，前排左起為鋒形科技專員黃子格、文化大學教授康雅菁、執行長李佳鴻、營運長杜俐芊、商務開發經理江承學 。圖／鋒形科技提供

為加速推動人力資源數位化應用，以及將永續發展(ESG, Environmental, Social and Governance)與多元融合(DEI, Diversity, Equity and Inclusion)等理念融入職場頂尖人才招募，鋒形科技與中國文化大學勞動暨人力資源學系共同舉辦「113學年度人力資源軟體應用提案競賽」，期望能讓學生運用數位轉型工具，提出人力資源的解決方案。

鋒形科技營運長杜俐芊表示，透過產學合作，針對企業ESG與DEI需求，提出具前瞻性的優化策略的模式，以強化學生對環境保護、社會責任與公司治理的理解，不僅能提早接觸企業實際問題，還能建立與業界接軌的實力，為未來職涯打下堅實基礎。

鋒形科技執行長李佳鴻指出，產學合作是這幾年台灣高等教育發展主流，過去在人力資源管理這塊較為欠缺，鋒形科技內部將過多次評估，決定投入資源、走入校園，鼓勵學生將理論知識與實務應用結合，培養運用創新思維解決實務問題的能力。

本次競賽以人事管理系統為核心，參賽隊伍需針對企業ESG、DEI或系統功能提出具體可行的優化方案與策略應用，設計出創新且與企業需求契合的解決方案，由鋒形科技執行長李佳鴻、營運長杜俐芊、商務開發經理江承學及康雅菁教授共同擔任評審，鋒形科技更是特別設置獎金，表彰獲獎隊伍傑出貢獻，引發學生相當大的共鳴。

文化大學勞動暨人力資源學系康雅菁教授則表示，未來將繼續與鋒形科技合作，例如舉辦營隊、講座或各項主題競賽，持續深化產學合作關係，計畫延伸探討更多人力資源的課題與活動，推動領域與技術發展的雙向融合。

李佳鴻指出，面對勞動市場的變遷，企業對於勞工權益的重視程度將持續提升，鋒形科技與中國文化大學勞動系的合作，旨在培養更多具備前瞻視野與實務能力的人力資源人才，共同為企業永續發展貢獻力量，未來鋒形科技將持續投入更多資源，支持學術界與業界的交流合作，共同為台灣的人資領域注入新的活力，挖掘更多可能。

ESG 文化大學 產學合作

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