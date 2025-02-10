大陸兩會臨近 市場聚焦政策面、留意A 股布局時機

中國大陸股市1月以來表現先下後上，1月份成交量因春節假期來臨前較為清淡；板塊表現來看，有色金屬表現居前，商貿零售、國防軍工、食品飲料表現則相對落後。展望後市，隨著兩會臨近，市場將再度聚焦中國大陸國內政策推出，並在春季行情中留意領漲行業。

法人分析，DeepSeek崛起強化科技股信心重估，且中國大陸政府加大力度推動各類中長期資金入市，加上在3月4、5日「全國兩會」召開之前，政策題材面偏多，均有助吸引資金持續回流A股、助力「春季躁動」多方行情；惟礙於川普再次升級關稅戰，且美中相互加徵關稅，彼此關係不確定性偏高，建議採定時定額方式布局，分散不確定因子干擾。

日盛中國戰略A股研究團隊指出，由於中國大陸已進入春季躁動窗口，市場資金通常會集中在接下來可能的政策受惠產業與主題投資方向，將積極把握投資機會。

整體而言，目前市場對於2025年GDP目標與赤字率目標預期偏向積極，GDP目標可能維持在5%、赤字率目標由3%提升至接近4%左右，由此推算政策力道也會偏強，中期而言對陸股維持偏正向看法。

日盛中國戰略A股研究團隊指出，近期DeepSeek大模型或將加速AI應用的落地，引起市場廣泛關注。產業方面，可將焦點放在景氣持續占優行業，其次關注政策受惠股與困境反轉板塊，高股息板塊亦可同步留意。