聯合再生表後儲能案場開工 預計今年第3季有望完工

太陽能模組大廠聯合再生（3576）10日宣布「表後儲能」示範案場正式開工，將可儲備4.2MW（4百20萬瓦）之電量，供聯合再生能源台南廠區彈性時段隨選自用。除將降低聯合再生能源己身於產線製造過程中之用電成本，更親身為工商客戶示範「表後儲能」用電自由、穩固備援之優勢，預計於2025年第3季完工。

聯合再生能源董事長洪傳獻表示，台灣是全球各大產業供應鏈很重要的一員，維持產線穩定、合規合法是營運管理上的最大考驗。聯合再生能源身處能源產業核心，希望藉此示範型儲能案場，讓產線降低能源成本、擁抱用電自由，亦令觀望中的潛在客戶，在評估、考量上更加有所依據，展現聯合再生能源全方位能源解決方案的實力。

在台南廠示範案場中，聯合再生能源除了興建中的表後儲能案場，已有4.4MW（4百40萬瓦）的表前儲能示範場，透過專業數位化監控系統即時掌握電力需求與電價差異，量身打造最彈性的能源使用計畫，更曾在台南地區停電時協助台電來輔助緊急電力輸出，成為社區能源守望的重要一員。

台灣現行電能儲存分為「表前」與「表後」兩種不同的管理系統，前者可連結外部電網系統、參與電力交易市場的買賣；後者施以自用，可彈性選擇儲電與用電時機，以避開高電價費率期和增加電力穩定性，常見於工商場域或家庭。建議視平時電力的使用需求，做出不同的規劃與安裝，還能在停電時，化身「行動電源」機警守住最後的電力防線。