奇美實業CDP成績創新高 評比氣候變遷獲A級最高評價

奇美實業今天發布參與全球關鍵永續指標CDP（原碳揭露專案）年度評比結果，於「氣候變遷」2024全年問卷獲最高等級A評價，「展現卓越的環境管理能力，並躋身全球領導企業行列」。奇美表示，這不僅是在CDP評比的歷史性突破，更突顯公司長期深耕永續發展的努力獲得國際高度肯定。

氣候變遷是當今企業永續發展關鍵議題，奇美表示，公司以具體行動持續推動低碳轉型與水資源永續利用。減碳方面自2021年起即穩定維持CDP A-領導等級，今年更進一步躍升至最高評等「A」級，展現減碳行動的卓越成效。

奇美表示，CDPA級評價進一步鞏固奇美對「Clean & Green」綠色願景的承諾。2024年起，公司擴大實施內部碳定價、推動製程改善、能源轉型、全產品線的碳足跡第三方查驗(ISO14067)與永續材料應用，並強化供應鏈夥伴合作，共同加速減碳行動。

奇美2023年通過 SBTi（科學基礎減量目標倡議）及升溫<1.5C驗證，確保減排策略符合全球氣候目標。逐步導入氣候變遷相關財務揭露架構，建立氣候風險與機會辨識與管理流程。

奇美透過「天然氣替代重油抵換專案」降低碳排，成為台灣首家獲環境部核發碳權民營企業，也以總量32萬噸碳權居台灣抵換專案核發減量額度前茅民營企業，持續透過海內外碳權交易擴大影響力，推動產業邁向低碳轉型。

奇美與客戶、供應商及其他利害關係人合作朝2050淨零碳排目標。奇美實業將持續發揮影響力，以創新科技與綠色解決方案，推動產業轉型，為全球永續發展貢獻更多力量。