預算遭刪 數發部大吐苦水：波及業務推動、恐影響人員

數位發展部今舉行新春記者會，部長黃彥男強調，將持續推動「數發三箭」以強化數位韌性、發展數位經濟，並積極打擊網路詐騙，進一步為台灣打造可信任的數位經濟高速路網，但坦言預算被刪減，將影響業務推動。

立院今年嚴審預算，數發部提出的86億元預算被刪減約35.82億元、刪減比率約是4成，2成被凍結，其中數發部本部、資安署出國預算全數刪除，黃彥男也大吐苦水表示，對於業務難免有影響，例如低軌衛星佈建，去年重要節點共佈建773個非同步衛星站點，今年僅能維護195個非同步衛星網路關鍵站點。

數發部表示，除了195個站點外，其餘站點希望相關部會提供資金去維護，但技術上不會發生變化，各部會使用頻寬也不會受影響。

而建置高空通訊平台方面，黃彥男表示，去年實現具獨立供電的繫留氣球型高空通訊平台等，今年則因為經費刪除將停止執行，而在發展數位經濟方面，今年也減少採購70片GPU，喪失訓練300個AI模型機會；補助資安產業全部暫時停止，國際合作也將全部停止，數位主權會否被影響也在觀察中。

對於預算被刪減，黃彥男表示，還在徵詢是否有爭取其他經費的機會，但是有可能會影響到人員，至於影響層面還在評估中，但很多計畫必須要停止是必然的。

數發部日前下令公部門禁止使用Deepseek，媒體問及ChatGPT是否也要被禁用？對此，數發部則表示，Deepseek牽涉到伺服器在大陸，資訊極容易被取得，會是系統性的風險，任何的資料如果放到國外伺服器，且可以被當地政府取得，就是最大風險，而政府機關要使用AI，必須沒有系統性風險、經過資通院人工AI評測，且不能把機敏性資料透過雲端使用。

至於同樣也在被禁止使用名單內的TikTok，美國總統川普日前授予社群平台TikTok出售或下架的75天緩衝期，外界也關注TikTok會否有可能解禁。數發部則表示，是根據危害國家資通安全的原則，禁止使用TikTok，如果TikTok還是大陸公司，一樣禁止使用，因此還是要觀察美國後續動作。

對於民眾最關切的打詐問題，黃彥男表示，去年取得顯著進展，所建置的「網路詐騙通報查詢網」成功下架約5萬則確定為詐騙的訊息，也與金融機構聯手合作，成立「鷹眼識詐聯盟」，利用AI等技術有效阻斷詐騙集團的金流。

黃彥男也說，「打詐專法」去年也獲得立法院通過，並且進一步推行廣告實名制，要求各大社群平台進行廣告實名認證，從源頭防範網路詐騙，今年度將持續強化跨部會防詐合作，積極降低詐騙風險，保護國民財產安全。