聯電再奪CDP氣候與水安全雙「A」最高評級 全球半導體業唯一三連霸

聯電（2303）今(10)日宣布於2024年度CDP「氣候變遷」及「水安全」兩大主題均獲得最高「A」評級，是全球半導體業唯一連續三年獲得雙A領導級最高殊榮的企業。這是聯電繼2024年道瓊永續指數（DJSI）評比獲得全球半導體業最佳成績之後，再度於國際ESG評比中拔得頭籌，顯示聯電在永續發展、氣候變遷及水資源管理的成效深獲國際評比機構肯定。

聯電副總經理吳宗賢表示，「氣候變遷與水資源的挑戰，為企業營運與供應鏈帶來深遠的影響。身為全球晶圓專工領導企業，雖然面臨全球經濟不確定性、地緣政治等嚴峻挑戰，我們仍堅持永續是企業經營的核心策略之一，將ESG與企業營運做深度的結合，聯電將持續運用科技無所不在的影響力，驅動數位與永續雙軸轉型，朝向淨零目標邁進，為人類更智能、永續的未來貢獻心力。」

在再生能源採用方面，聯電集團透過興建自發自用案場、採購綠電等多元綠能布局，2023年全部廠區的再生能源使用率達11.1%，較前一年翻倍成長，2024年更一舉超越16%，穩健朝向2025年25%的目標邁進。2024年更簽署總量超過300億度的離岸風電購電協議，此舉將助攻2030年50%再生能源使用目標的達成。

在水安全管理方面，聯電連續四年獲得A級肯定，並於2024獲CDP邀請拍攝水處理推廣影片，以作為其他企業的標竿及典範。聯電積極拓展多元水源、提升水回收率及用水效率，持續推動節水及回收措施，依不同水質需求建置各種回收處理模式，包含銅廢水回收、氨氮廢水回收等，持續提升水回收率，降低用水、廢水對環境的衝擊。2023年聯電再生水使用率已達23.7%，累積節水量達547萬噸，其中聯電位於新加坡的Fab 12i廠更於2024年榮獲新加坡公用事業局頒發水資源效率獎(Water Efficiency Awards)，以表彰其在水資源管理的卓越表現。