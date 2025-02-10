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海外購入3C收750 綠委將協調收費範圍

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
針對NCC收取配備WiFi、藍牙的3C產品750元規費，綠委表示會設法協調NCC開會暫時中止命令，藍委則揚言開議後刪除。（中央社）
針對NCC收取配備WiFi、藍牙的3C產品750元規費，綠委表示會設法協調NCC開會暫時中止命令，藍委則揚言開議後刪除。（中央社）

針對國家通訊傳播委員會近日宣布，海外購入配備WiFi、藍牙的3C產品要收取審查費750元，民進黨立委沈伯洋表示，水貨、無線電本就該管理，但如今因收費範圍太廣引發民怨，會設法協調NCC開會，或用其他方法凍結此行政命令。國民黨立委黃健豪則呼籲NCC撤銷此措施。

收費新制與民爭利

NCC針對海外購入配備WiFi、藍牙的3C、智慧居家產品回台都將要收取審查費750元，引發諸多批評。國民黨立委廖偉翔預警說，NCC這項新制適用範圍極廣，包含透過國際網購、寄回原廠維修，甚至連個人自行攜帶出入境都可能受影響，等於全面封鎖國人取得海外3C產品管道。

廖偉翔說，科技發展和國際消費趨勢怎麼會成為政府加收費用的理由？若這筆收費是為了「補貼審查人力」，但繳錢後並不保證一定會進行審查，那不就是光明正大的亂收錢？國民黨立委黃健豪也認為，750元規費新制是與民爭利，要求NCC主動撤銷，否則立法院開議後，會將該案從備查改交付委員會審查，以否決此一不合理規定。

國民黨立委葛如鈞則批評說，這次鄉民討論度極高，也是因確實有民眾台灣購置產品維修後被加收，也有民眾購買Meta已驗證VR眼鏡被加收費用，所以該檢討的政策就要檢討，不要只會鬥，然後全民買單。

更改規費分類標準

「購買水貨、無線電，本來也該管理及收取規費！」沈伯洋則認為，現在狀況引發爭議的是分類上面的問題，就是哪些該受限制，因為範圍太廣，導致無線鍵盤等都被歸類，這就會有民怨。他說，要解決問題其實很簡單，就是更改分類標準，把像消費型或是國外認證過的商品不要放到範圍內。

但沈伯洋指出，如今NCC委員人數不足，沒辦法開會做成決議，更改行政命令，所以10日與NCC的協調重點就在找到法源，讓NCC可以開會，或用其他方法，暫時凍結NCC的行政命令。

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