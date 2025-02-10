快訊

台積電公布1月營收逾2,932億 罕見聲明地震損失53億影響首季財測

傳韓國瑜向綠營抱怨他「現在很大喔」 傅崐萁批綠搞兩面手法

租屋族有福了！北市推「租金地圖」 2萬棟建物可查

奇美實業 CDP 成績再創新高 氣候變遷問卷榮獲 A 級最高評價

經濟日報／ 記者吳秉鍇/高雄即時報導

全球關鍵永續指標—CDP（原碳揭露專案，Carbon Disclosure Project）近日公布最新2024年度評比結果，奇美實業再創佳績，於「氣候變遷」（Climate Change）問卷中，獲得最高等級「A」評價，展現卓越的環境管理能力，並躋身全球領導企業行列。這不僅是奇美在CDP評比上的歷史性突破，更突顯公司長期深耕永續發展的努力獲得國際高度肯定。

氣候變遷是當今企業永續發展的關鍵議題，奇美以具體行動持續推動低碳轉型與水資源永續利用。減碳方面，公司自2021年起即穩定維持CDP「A-」領導等級，本次更進一步躍升至最高評等「A」級，展現減碳行動的卓越成效。

奇美已於2023年通過SBTi（科學基礎減量目標倡議）及升溫<1.5C驗證，確保減排策略符合全球氣候目標，同時逐步導入氣候變遷相關財務揭露（Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD）架構，建立氣候風險與機會辨識與管理流程。

此外，奇美透過「天然氣替代重油抵換專案」成功降低碳排放，成為台灣首家獲環境部核發碳權的民營企業，也以總量32萬噸的碳權位居台灣抵換專案核發減量額度中名列前茅的民營企業，並持續透過海內外碳權交易擴大影響力，推動產業邁向低碳轉型。

CDP的A級評價進一步鞏固奇美對「Clean & Green」綠色願景的承諾。2024年起，公司擴大實施內部碳定價、推動製程改善、能源轉型、全產品線的碳足跡第三方查驗（ISO14067）與永續材料應用，並強化供應鏈夥伴合作，共同加速減碳行動。

此外，奇美積極與客戶、供應商及其他利害關係人攜手合作，朝2050淨零碳排目標邁進。奇美實業將持續發揮影響力，以創新科技與綠色解決方案，推動產業轉型，為全球永續發展貢獻更多力量。

延伸閱讀

影／籲協和電廠轉型 民團：完工即淘汰不如轉再生

環團不埋單減碳新目標 彭啓明：產業轉型太快恐翻車

學生人數減少逾半少子化還會更慘 北港國中轉型實驗學校拚生存

國內首例！中市攜手台積電創碳權專案通過環境部審查

相關新聞

台灣人口數連續49個月「生不如死」 65歲以上老年人口達19.2%

內政部10日公布最新人口與戶籍統計，台灣的總人口數為2,339萬6,049人，較去年同期減少2萬3,784人，持續呈現負...

川普2.0全球供應鏈新局 恐影響這些新興國家產業進程

美國總統川普（Donald Trump）近期傳出計劃對台灣晶片課徵100%關稅，此消息引發市場廣泛討論。對此，DIGIT...

沃旭能源評等遭調降！中華信評：展望「負向」

全球離岸風電龍頭沃旭能源（Orsted）2024年認列的資產減損大幅上升至迴轉前的約190億丹麥克朗。中華信評認為，資產...

台鐵、台電將漲價 民生壓力恐再增大？

台鐵漲價、台電因無追加預算也可能再漲，加上美國總統川普廣徵關稅，今年的民生物價恐不樂觀！先是台鐵近日宣布調漲票價…

國際油價因關稅與預期降息延後而承壓 美國對伊朗實施原油制裁

街口投信表示，全球原油市場受到多重因素影響，周線連續下跌三周，主要是由於貿易關稅戰引發的疑慮所致；在經濟數據方面，上周公...

川普喊祭25%關稅 台灣去年出口美國鋼鋁約46億美元

美國總統川普再拋震撼彈，稱將對全球鋼鋁產品加徵25%關稅。根據台灣海關資料，去年出口到美國的鋼鐵、鋼鐵製品、鋁及其製品合...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。