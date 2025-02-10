原油周線連三周下滑 法人分析主因關稅與預期降息延後

全球原油市場受到多重因素影響，周線連續下跌三周，街口投信表示，主要是由於貿易關稅戰引發的疑慮所致。在經濟數據方面，上周美國非農就業人數低於預期，但失業率降至4.0%，時薪增長率達4.1%，顯示勞動力市場仍然穩健。此外，密西根大學公布的1月消費者信心指數因通膨預期而下降至七個月新低。由於通膨預期上升和移民政策收緊可能推升時薪，這使得投資人對於聯準會降息預期延後並造成油價承壓。

在原油供給方面，美國能源部長克里斯賴特發布命令優先考慮擴大能源生產，以支持川普總統增加本土石油產能目標；這一系列措施包括加快能源開採許可、增強電網彈性和補充國家戰略原油儲備。此外，美國總統川普重申提高石油產量承諾，但分析師認為目前尚無跡象顯示鑽探活動正在加速，並懷疑石油生產商是否願意在當前市場增加產量。

與此同時，地緣政治風險持續影響市場，如中美貿易戰導致中國對從美國進口的石油徵收關稅，以及美國對伊朗實施「極限施壓」政策，伊朗原油出口量150萬桶／日（約占全球供給1.5%）受影響，都使得全球原油供應鏈面臨短缺風險。