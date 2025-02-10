沃旭能源評等遭調降！中華信評：展望「負向」

全球離岸風電龍頭沃旭能源（Orsted）2024年認列的資產減損大幅上升至迴轉前的約190億丹麥克朗。中華信評認為，資產減損已對沃旭的美國離岸風電營運及整體業務與財務結構產生負面影響。基於此，中華信評將其專為台灣營運的控股公司Orsted A/S與Orsted Wind Power TW Holding A/S評等調降至「twA+/twA-1」；展望「負向」。

「負向」的評等展望係反映若Orsted持續面臨較大的資產價值減損，或該集團無法維持穩定的信用比率，則其評等可能將再下調一個級距至「twA」。前述比率包括將來自本業的現金流（funds from operations；簡稱 FFO）對借款比（已依支付少數股權股利調整）維持在25%以上。

評等調降與負向評等展望係反映中華信評對於該公司在美國的離岸風電專案價值持續減損的看法，以及對其營運地位與財務體質造成的影響。Orsted宣布該公司2024年資產價值再減損約120億丹麥克朗，較該集團在2024年11月第3季季報公告前宣布的68億丹麥克朗大幅上調，這也是Orsted A/S連續兩年面臨有關其美國離岸資產的重大減損。此次資產減損的主要原因為升息、海底租賃權重新估價，以及Sunrise Wind專案延期與預算超支。

中華信評認為，利率導致的資產減損對於信用的負面影響最小，因該集團無法控制利率。Sunrise Wind專案延遲執行將導致該專案最快將在2027年才能產生營收與EBITDA。Orsted對資產進一步大幅減損發出的聲明顯示，該公司管理團隊因經濟情勢瞬息萬變而難以預估專案的經濟效益。川普新政府法規可能的變化，包括利率風險、成本上漲與供應鏈問題，都將專案的經濟效益更加難以預測。