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台鐵、台電將漲價 民生壓力恐再增大？

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
近來基本工資、台鐵票價上漲，加上未來電價也可能上漲，讓台灣物價也面臨上漲壓力。（中央社）
近來基本工資、台鐵票價上漲，加上未來電價也可能上漲，讓台灣物價也面臨上漲壓力。（中央社）

台鐵漲價、台電因無追加預算也可能再漲，加上美國總統川普廣徵關稅，今年的民生物價恐不樂觀！先是台鐵近日宣布調漲票價，平均漲幅約26.8%；此外電價可能因為台電未獲得追加預算1千億而必然上漲，且近日主際總處也公布1月份CPI達到2.66%，創下11個月新高，各界都相當關注台灣今年的物價波動。

民生服務恐紛漲價

台鐵董事會6日審議通過票價調漲案，最低平均票價調幅是26.8%，北高自強號估漲至新台幣975元。交通部長陳世凱說，這次台鐵票價調漲有納入票價提升、提升未來服務品質跟旅客安全、對通勤族沒有影響等，對於通勤族跟台鐵常客優惠的影響相對較小，本月就會啟動費率審議委員會，新票價有機會在上半年上路。

另外，由於台電未獲得追加預算1千億，經濟部長郭智輝表示，過去3年台電已吸收2800億元的電價成本，若撥補經費遭刪除，台電財務將大受打擊。雖然郭智輝與行政院發言人李慧芝都強調，電價是否調整須由電價審議委員會決定，不過目前看來有很高機會調漲，各界都相當關注。

今年的最低工資也從去年的27470元調漲至28590元、時薪從183元調至190元。另外，綠色和平的調查顯示，2021至2023年間， 因為高溫與乾旱影響蔬果開花和結果，導致農產品產量減少帶動價格上揚，也會加劇通膨的影響。

經濟不確定增加

中央大學台經中心執行長吳大任曾指出，今年台灣內部仍有會讓物價上漲的因子，包括最低工資調升，以及電價仍有上漲的可能性，川普上任後祭出多項關稅措施，雖恐造成全球貿易量下滑，不利全球經濟復甦，抵銷各國央行降息的刺激效果，同時影響到台灣出口表現，但也會讓進口物價下降，且若俄烏戰爭有望結束，能源、糧食價格也有望走緩。

不過川普若台灣產品課徵關稅，恐影響股票市場信心，台經中心3日公布消費者信心指數時也指出，消費者對於「未來半年物價水準」與「未來半年投資股票時機」的信心下降最多，仍須密切注意。

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