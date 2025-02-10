銅礦2025年將短缺近12萬 智利銅業委員會調高銅價預測

街口投信整理，由於最大金屬消費的中國大陸在農曆新年假期後回歸，緩解人們對貿易緊張局勢的擔憂，激勵上周五（7日）銅價大漲將近3%並觸及近三個月來的最高價位。

此外，根據中國大陸海關總署數據顯示，2024年12月中國大陸電線電纜出口總量為24.5萬噸，年增18.3%。2024年全年電線電纜累計出口量達265.7萬噸，年增16.8%，顯示出在電力、基礎設施建設等領域的提振下，市場對於銅的需求仍相當強勁。

另外，來自芬蘭的發電廠製造商瓦錫蘭公司的執行長表示，儘管川普政府徵收關稅，但由於再生能源價格更便宜，因此美國仍將繼續從化石燃料轉向再生能源。還有隨著人工智慧的使用不斷增加，美國對資料中心的需求不斷增長，而電網容量已達到極限，許多資料中心開發商正在考慮建造自己的發電廠。

值得留意的是，智利國家銅業委員會Cochilco上周表示，該機構預計2025年全球銅短缺量將達到11.8萬噸，因此將2025年的銅價從原先預測的每磅3.85美元上調至每磅4.25美元，並預計未來十年銅價將維持在每磅4美元以上。