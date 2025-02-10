川普喊祭25%關稅 台灣去年出口美國鋼鋁約46億美元

美國總統川普再拋震撼彈，稱將對全球鋼鋁產品加徵25%關稅。根據台灣海關資料，去年出口到美國的鋼鐵、鋼鐵製品、鋁及其製品合計約46億美元，占整體鋼鋁出口約四分之一強。

川普9日在前往超級盃的空軍一號上表示，將在現有基礎上對所有進口鋼鐵和鋁材加徵25%關稅，不過細節尚未明朗。

財政部官員表示，由於美方尚未公布加徵關稅的確切稅則，只能先以大方向來看，若以鋼鐵、鋼鐵製品、鋁及其製品來看，台灣去年分別出口至美國11億美元、32億美元、3億美元，合計46億美元。

若以全球市場來看，去年台灣共出口鋼鐵、鋼鐵製品、鋁及其製品合計約180億美元。換言之，美國市場占比超過25%，占四分之一強。

不過實際受影響情形，仍要觀察美國最後實際實施加徵關稅的品項才能評估。