經部赴美團 將蒐集最新資訊

美國總統川普計畫本周宣布對等關稅措施，外界預期目標可能包括台灣等貿易夥伴。經濟部表示由經濟部政務次長江文若、產發署副署長陳佩利領軍前往華府，預計明天出發，除了與川普團隊溝通、交換意見外，也將蒐集最新資訊。

因應川普二點○時代經貿情勢變化，據了解，行政院已設立台美經貿工作小組，對於各種情境，經濟部已進行沙盤推演。經濟部官員強調，台美互動頻繁，各種例行性溝通一直都在進行。

至於我國因應措施，經濟部長郭智輝日前表示，會參考已與川普交手過，包括加拿大、墨西哥、日本的因應方式，而日本會是台灣的主要參考案例，並積極準備。

經濟部日前已宣布，中油將擴大採購美國阿拉斯加天然氣，希望在解決台美貿易順差上展現誠意。據了解，中油已著手規畫擴大採購美國天然氣，也正與阿拉斯加氣源開發商洽談採購細節，主要是考量航程較短、免行經地緣政治敏感區，同時也是基於國家戰略考量，緩解與美國貿易摩擦問題。

美國是全球最大液化天然氣出口國，中油表示，目前持續和美國多家氣源開發商接洽採購事宜，掌握各計畫開發時程，以滿足二○三○年以後的天然氣需求。

至於對美國投資方面，經濟部指出，還需要了解產業界需要的投資協助，目前正擴大招兵買馬，邀請產業界共同參加五月在美國馬里蘭舉行「選擇美國投資高峰會（SelectUSA Investment Summit）」。