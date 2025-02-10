川普對等關稅措施 經部：備妥三因應方案

美國總統川普本周可能宣布對等關稅措施，市場預測目標可能包括台灣，經濟部對此表示暫不預設立場。由經濟部政次江文若領軍的華府訪問團，預計明（11）日出發，除與川普團隊溝通、交換意見外，也將蒐集最新資訊。

因應川普2.0時代經貿情勢變化，據悉，行政院已設立台美經貿工作小組，對於各種情境，經濟部已沙盤推演，惟現階段無法預設立場。經濟部官員強調，台美互動頻繁，各種例行性溝通一直都在進行。

至於我國因應措施，包括中油擴大採購美國阿拉斯加天然氣、成立投資美國貿易服務中心、組團訪美溝通等，已備妥至少三大因應方案。經濟部長郭智輝日前受訪表示，會參考已與川普交手過，包括加拿大、墨西哥、日本因應方式，而日本會是台灣的主要參考案例，並積極準備。

經濟部日前宣布，中油將擴大採購美國阿拉斯加天然氣，盼在貿易逆差上展現誠意。至於對美投資規模方面，經濟部表示，則還要與業者討論，需要了解產業界投資協助，經濟部現擴大招兵買馬，邀請產業界共同參加5月在美國馬里蘭舉行的「選擇美國投資高峰會」。