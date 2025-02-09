慘！通膨加老年年金累滾 勞保連8年收支失衡且擴大

勞保連八年收支失衡。根據勞保局發布最新統計指出，2024年前11月勞保普通事故保費收入與支出短絀約606億元，這是勞保自2017年首度入不敷出後，連續第八年收支逆差，短絀金額為八年最高，主因是領取勞保老年給付人數愈來愈多，加上通膨調升給付，致老年年金給付快速成長。

勞保局將在本周發布2024年勞保最新統計，預將勞保收支失衡持續擴大。勞動部保險司司長陳美女表示，雖然勞保連八年當年度收支失衡，但因2024年政府撥補勞保1,300億元，加上2024年底勞保基金收益數達1,629億元，整體勞保仍有逾2,200億元節餘，足以支應近年老年給付。

勞保自2017年開始出現收支失衡，即當年度入不敷出。勞保局官員表示，勞保已經進入成熟期，因高齡化、少子化的緣故，收不抵支的趨勢很難避免，未來每年都會呈現逆差，這將是勞保長期趨勢。

勞保於2017年首次出現短絀275.38億，之後每年依序短差252.94億、228.13億、486.93億元、288.09億元，2022年為386.11億元，2023年則擴大至近446億元；2024年持續擴大，1至11月收支差短606億元，創歷年新高。

根據最新勞保精算報告推估，2024年全年勞保收支差短為655億元。儘管2024年有政府撥補及勞保收益挹注，暫未有破產危機，但精算報告指出，勞保將在2031年破產。

為何2024年勞保收支逆差明顯擴大？勞保局統計指出，2024年1至11月勞保普通事故應計保險費為4,469.5億元，但實計保險給付高達5,075.1億元，差短606億元。其中，勞保給付最多請領的項目是老年給付，給付高達4,600.1億元，已經超過勞保保費收入。

勞保老年給付分為「一次給付」及按月給的「老年年金」。因目前請領老年年金給付占92%，統計顯示，2024年1至11月底，老年一次給付有8.2萬人，請領786.2億元；截至2024年11月底，請領老年年金給付則有186.2萬人，給付金額高達3,813.9億元。

勞保局表示，隨著高齡人口成長，2024年累計至11月底請領老年年金人數增加13.9萬人，雖未有明顯增加，老年年金是累滾的概念，已經請領的人會繼續領，且活越久領越多，愈是後期給付金額將愈膨脹。

此外，近年全球通膨高漲，勞保局近年多少調升勞保給，以2024年為例，就調升八個年度、逾90萬退休勞工年金給付，調幅最高預計達7.59%，都是歷年規模最大、調幅最高之調整。這些都是勞保收支失衡將會年年擴大的主因。