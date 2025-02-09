快訊

網紅八炯、閩南狼挺罷免李彥秀 藍青年丁瑀到場嗆聲爆口角

78歲川普超勇！6點起床忙到午夜 自曝醒來第一念頭是這事

慘！通膨加老年年金累滾 勞保連8年收支失衡且擴大

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
勞保局將在本周發布2024年勞保最新統計，預將勞保收支失衡持續擴大。聯合報系資料照
勞保局將在本周發布2024年勞保最新統計，預將勞保收支失衡持續擴大。聯合報系資料照

勞保連八年收支失衡。根據勞保局發布最新統計指出，2024年前11月勞保普通事故保費收入與支出短絀約606億元，這是勞保自2017年首度入不敷出後，連續第八年收支逆差，短絀金額為八年最高，主因是領取勞保老年給付人數愈來愈多，加上通膨調升給付，致老年年金給付快速成長。

勞保局將在本周發布2024年勞保最新統計，預將勞保收支失衡持續擴大。勞動部保險司司長陳美女表示，雖然勞保連八年當年度收支失衡，但因2024年政府撥補勞保1,300億元，加上2024年底勞保基金收益數達1,629億元，整體勞保仍有逾2,200億元節餘，足以支應近年老年給付。

勞保自2017年開始出現收支失衡，即當年度入不敷出。勞保局官員表示，勞保已經進入成熟期，因高齡化、少子化的緣故，收不抵支的趨勢很難避免，未來每年都會呈現逆差，這將是勞保長期趨勢。

勞保於2017年首次出現短絀275.38億，之後每年依序短差252.94億、228.13億、486.93億元、288.09億元，2022年為386.11億元，2023年則擴大至近446億元；2024年持續擴大，1至11月收支差短606億元，創歷年新高。

根據最新勞保精算報告推估，2024年全年勞保收支差短為655億元。儘管2024年有政府撥補及勞保收益挹注，暫未有破產危機，但精算報告指出，勞保將在2031年破產。

為何2024年勞保收支逆差明顯擴大？勞保局統計指出，2024年1至11月勞保普通事故應計保險費為4,469.5億元，但實計保險給付高達5,075.1億元，差短606億元。其中，勞保給付最多請領的項目是老年給付，給付高達4,600.1億元，已經超過勞保保費收入。

勞保老年給付分為「一次給付」及按月給的「老年年金」。因目前請領老年年金給付占92%，統計顯示，2024年1至11月底，老年一次給付有8.2萬人，請領786.2億元；截至2024年11月底，請領老年年金給付則有186.2萬人，給付金額高達3,813.9億元。

勞保局表示，隨著高齡人口成長，2024年累計至11月底請領老年年金人數增加13.9萬人，雖未有明顯增加，老年年金是累滾的概念，已經請領的人會繼續領，且活越久領越多，愈是後期給付金額將愈膨脹。

此外，近年全球通膨高漲，勞保局近年多少調升勞保給，以2024年為例，就調升八個年度、逾90萬退休勞工年金給付，調幅最高預計達7.59%，都是歷年規模最大、調幅最高之調整。這些都是勞保收支失衡將會年年擴大的主因。

勞保 勞保基金 年金

延伸閱讀

新春開盤台股跌800點 資深投資人：這波大震盪只是前菜

Fed官員認同不急於降息

勞保基金用罄大限延後3年 勞動部揭2大原因

最新精算出爐 勞保破產年限延至2031年潛藏負債13.23兆

相關新聞

慘！通膨加老年年金累滾 勞保連8年收支失衡且擴大

勞保連八年收支失衡。根據勞保局發布最新統計指出，2024年前11月勞保普通事故保費收入與支出短絀約606億元，這是勞保自...

川普對等關稅措施將掃台？經部備妥方案、次長溝通團本周二啟程

美國總統川普本週可能宣布對等關稅措施，市場預測可能目標包括台灣等貿易夥伴。經濟部表示，暫不預設立場。由經濟部政務次長江文...

加油要快 中油、台塑：明起汽、柴油各漲0.2、0.7元

台灣中油宣布，自明（10）日凌晨零時起汽、柴油價格各調漲0.2元及0.7元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.8...

降貿易順差台灣釋誠意 中油擬擴大採購美國天然氣

美國總統川普突然宣布祭出對等關稅手段，傳出包括中國、台灣、印度等貿易夥伴都在鎖定範圍。由於川普計劃將美國能源出口至全世界...

本周台股／川普關稅大刀揮不停 台股利空沒完沒了？

台股上周努力填補蛇年新春開紅盤日跳空缺口創傷，雖然連續4個交易日展現多方力量，但周指數仍以下跌0.2％，小黑作收，大盤指數收在2萬3478點，但周K線收紅，帶給投資人信心，只不過，美股上周五又因關稅戰的利空而下跌1.4％，台積電ADR（美國存託憑證）跌幅逾2％，台股本周開盤又飄陰霾。

6種AI入侵情境讓駭客更強大 資安產業將迎來大戰

AI（人工智慧）堪稱科技圈最火紅的名詞，不只政府、企業、民眾跟上AI風潮，就連駭客、詐騙集團也積極導入AI，而且有了AI，駭客入侵變得更容易。Fortinet在2025全球資安威脅預測報告指出，駭客目前使用AI技術有六種入侵情境。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。