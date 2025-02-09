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川普對等關稅措施將掃到台？經部備妥方案、次長溝通團本周二啟程

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

美國總統川普本週可能宣布對等關稅措施，市場預測可能目標包括台灣等貿易夥伴。經濟部表示，暫不預設立場。由經濟部政務次長江文若領軍華府訪問團，預計本周二（11日）出發，除了與川普團隊溝通、交換意見外，也將蒐集最新資訊。

因應川普2.0時代經貿情勢變化，據悉，行政院已設立台美經貿工作小組，對於各種情境，經濟部已進行沙盤推演，惟現無法預設立場。經濟部官員強調，台美互動頻繁，各種例行性溝通一直都在進行。

至於我國因應措施，經濟部長郭智輝日前受訪表示，會參考已與川普交手過，包括加拿大、墨西哥、日本的因應方式，而日本會是台灣的主要參考案例，並積極準備中。

經濟部日前已宣布，中油將擴大採購美國阿拉斯加天然氣，盼在貿易逆差上展現誠意。至於對美國投資規模方面，經濟部表示，則還要與業者討論，需要了解產業界需要投資協助，經濟部現規畫擴大招兵買馬，力邀產業界共同參加2025年5月在美國馬里蘭舉行「選擇美國投資高峰會（SelectUSA Investment Summit）」。

截至目前為止，因應川普上任關稅戰的開打，經濟部已宣布措施包括：協助企業全球供應鏈的重新部署，為海外企業提供客製化服務、並在美國成立台灣投資貿易中心，協助企業赴美投資。另外郭智輝也說，經濟部透過各種管道，將派人赴美國華府與川普周邊人士解說，強調台灣與美國是同一陣線；將由主管貿易次長江文若與產發署副署長陳佩利前往華府，預計本周二啟程。

至於採購方面，國發會指出，行政院台美經貿工作小組，將加大台美雙方的經貿、投資、採購等合作，包括能源、農產品、科技產品、醫療產品等項目，達到合作、共贏的目的。

經濟部 美國

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