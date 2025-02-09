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藥華藥營收／1月10.5億元 法人估全年 EPS 18.7元

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
藥華醫藥執行長林國鐘。藥華藥／提供
藥華醫藥執行長林國鐘。藥華藥／提供

藥華藥（6446）公告1月營收10.5億元，月減10%，年增107.8%；法人機構分析，主要成長來自罕見血癌新藥Ropeginterferon alfa -2b（簡稱Ropeg，即P1101）美國銷售為主，以及全球市場業績持續成長。

分析師表示，藥華藥Ropeg的競爭藥物Pegasys在歐洲、美國、加拿大將延後出貨，英國使用Pegasys人數達2,000人，英國國民保健署（NHS）將在Pegasys缺藥期間，補助患者使用Ropeg。

美國方面，2025年Medicare Part D最大的變化就是取消Coverage Gap（Donut Hole），加上患者自付額年初重新計算，部分需由藥廠負擔給付差額（Medicare Coverage Gap），因此年初營收可能受到影響，整體營收表現符合預期。

由於BESREMiR（PV適應症）已取得多國家藥證並上市銷售，美國、日本持續成長。ET適應症全球第三期臨床臨床試驗，今年第1季完成主要療效指標數據收集，預計2026年取得藥證下，預估今年每股獲利（EPS）18.7元，較去年預估8元，呈大幅成長。

營收 美國 藥華藥

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華星光去年12月EPS 0.34元

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