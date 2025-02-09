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加油要快 中油、台塑：明起汽、柴油各漲0.2、0.7元

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
台灣中油宣布，自明（10）日凌晨零時起汽、柴油價格各調漲0.2元及0.7元。本報資料照片
台灣中油宣布，自明（10）日凌晨零時起汽、柴油價格各調漲0.2元及0.7元。本報資料照片

台灣中油宣布，自明（10）日凌晨零時起汽、柴油價格各調漲0.2元及0.7元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.8元、95無鉛汽油每公升31.3元、98無鉛汽油每公升33.3元、超級柴油每公升28.9元。本周因平穩雙機制啟動，汽、柴油各吸收1.0元及0.7元。

台塑也跟進宣布，明日凌晨零時起汽、柴油價格各調漲0.2元及0.7元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.8元、95無鉛汽油每公升31.3元、98無鉛汽油每公升33.3元、超級柴油每公升28.7元。

中油表示，本周國際油價下跌，浮動油價調整原則調價指標7D3B周均價下跌2.68美元，新台幣兌美元匯率貶值0.114元，跌幅為2.41%。

中油指出，按浮動油價機制調整原則，汽、柴油應調價格與本周參考零售價格相比，汽、柴油應各調漲1.2元及1.4元，惟為維持價格低於亞洲鄰近國家，汽、柴油各吸收0.5元及0.2元，吸收後95無鉛汽油超出30元，啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅四捨五入，汽、柴油每公升各吸收0.5元。平穩雙機制啟動，汽、柴油各共吸收1.0元及0.7元，國內汽、柴油價格實際每公升各調漲0.2元及0.7元。

售價 油價 調漲

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