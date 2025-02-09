台塑石化：10日起汽油每公升漲2角 柴油漲7角

台股上周努力填補蛇年新春開紅盤日跳空缺口創傷，雖然連續4個交易日展現多方力量，但周指數仍以下跌0.2％，小黑作收，大盤指數收在2萬3478點，但周K線收紅，帶給投資人信心，只不過，美股上周五又因關稅戰的利空而下跌1.4％，台積電ADR（美國存託憑證）跌幅逾2％，台股本周開盤又飄陰霾。

2025-02-09 10:00