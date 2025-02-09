台塑石化：10日起汽油每公升漲2角 柴油漲7角
台塑石化今天表示，自2月10日凌晨1時起，汽油批售價格每公升調漲新台幣0.2元，柴油批售價格每公升調漲0.7元，市場零售價格由加油站自行決定。
台塑石化公布，加盟加油站參考零售價，92無鉛汽油每公升29.8元、95+無鉛汽油每公升31.3元、98無鉛汽油每公升33.3元、超級柴油每公升28.7元。
台塑石化表示，受到美國與中國互相加徵關稅，引發市場擔憂美中貿易戰再起，以及美國上週原油庫存增幅高於預期等因素影響，促使國際油價下跌；不過，考量國際油價走勢、新台幣兌美元匯率、國內市場競爭力及亞洲鄰國最低價等因素後，決定調漲油價。
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