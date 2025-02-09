中油：汽油10日起漲2角 95無鉛每公升31.3元

國內油價先前因春節期間「只跌不漲」原則，已連2週凍漲。台灣中油公司今天表示，啟動油價平穩雙機制後，10日凌晨零時起，汽、柴油每公升將調漲新台幣0.2元、0.7元。

調整後參考零售價格分別為，92無鉛汽油每公升29.8元、95無鉛汽油每公升31.3元、98無鉛汽油每公升33.3元、超級柴油每公升28.9元。

台灣中油表示，國際油價下跌，浮動油價調整原則調價指標7D3B（70%杜拜＋30%北海布倫特）週均價下跌2.68美元，新台幣兌美元匯率貶值0.114元，跌幅為2.41%。

按浮動油價機制調整原則，汽、柴油應調價格與參考零售價格相比，汽、柴油應各調漲1.2元及1.4元，但為維持價格低於亞洲鄰近國家（日、韓、港、星），汽、柴油各吸收0.5元及0.2元，吸收後95無鉛汽油超出30元，啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅四捨五入，汽、柴油每公升各吸收0.5元。

台灣中油指出，平穩雙機制啟動，汽、柴油各共吸收1.0元及0.7元，國內汽、柴油價格實際每公升各調漲0.2元及0.7元。

台灣中油表示，依油價公式及政府調降貨物稅，調整國內油價，並持續以亞鄰國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，汽、柴油各應調整1.0元及0.7元均由台灣中油吸收；民國114年累計至1月底止，共吸收約18.72億元。