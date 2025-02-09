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降貿易順差台灣釋誠意 中油擬擴大採購美國天然氣

中央社／ 台北9日電
經濟部長郭智輝。圖／聯合報系資料照
經濟部長郭智輝。圖／聯合報系資料照

美國總統川普突然宣布祭出對等關稅手段，傳出包括中國、台灣、印度等貿易夥伴都在鎖定範圍。由於川普計劃將美國能源出口至全世界，經濟部與台灣中油已做好擴大採購美國天然氣準備，現正與阿拉斯加氣源開發商洽談採購細節，盼可降低對美貿易順差。

美國總統川普（Donald Trump）重返白宮後，宣布擴大國內油氣生產，對全世界出口美國能源，以平衡貿易逆差，日前更預告將對許多國家課徵對等關稅。川普7日會見日本首相石破茂時，亦敦促日本投資美國能源，石破茂則承諾將追加採購液化天然氣（LNG）。

台灣2024年對美國出超648.8億美元創新高，經濟部長郭智輝昨天被問及如何進一步降低台灣對美貿易順差時說，會參考川普陸續對墨西哥、加拿大、日本的作法，都在準備中，而日本是很好的參考例子，可看出川普對能源有非常重大決心，盼能滿足美國需求。

事實上，台灣作為能源進口國，基於強化氣源分散原則，中油已著手規劃擴大採購美國天然氣，現正與阿拉斯加氣源開發商洽談採購細節，主要考量面向除航程較短、免行經地緣政治敏感區，官員指出，也是基於國家戰略考量，盼可降低對美貿易順差。

中油一年天然氣需求量大約2000萬噸，累計採購來源達14國（全球出口國20國），以澳洲、卡達、美國為前3大採購國；其中，美國占比約10%，共簽署3個長約，契約年期20到25年，中油預估至2030年，台灣全年需求量將再增加數百萬噸。

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