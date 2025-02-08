川普2.0新政衝擊出口恐再傷我國民間投資？ 國發會分析

美國總統川普磨刀霍霍針對台灣，財經學者示警，除了關稅戰需審慎因應外，由於川普還積極訴求製造業回流，若後續台廠赴美投資，恐削弱我國民間投資動能。對此，國發會表示，隨半導體供應鏈積極擴充國內先進製程及高階封測產能，且國際大廠陸續在台設立研發或資料中心，加上政府持續推動投資台灣三大方案與綠能建設，以及企業朝向淨零與數位雙轉型投資，預期今年民間投資規模可望達歷年最高。

國發會還提到，面對美國新政變化，政府持續鞏固台美關係，致力加強投資台灣，同時積極協助廠商調整供應鏈布局策略，確保企業穩健發展，並將以「三大重點工作」因應，包括：行政院已設立台美經貿工作小組；其次是政府將持續引導全球台商回台投資；第三則是協助企業全球供應鏈的重新部署。

國發會指出，台美經貿工作小組，將加大台美雙方的經貿、投資、採購等合作，包括能源、農產品、科技產品、醫療產品等項目，在台美既有厚實的基礎上，發展出更多、更新、更好的雙邊關係，達到合作、共贏的目的。

同時，政府也將持續引導全球台商回台投資，延續推動投資台灣三大方案，並積極推動五大信賴產業，深耕半導體、AI雙核心產業，建構創新創業全生態圈，營造良好的投資環境，吸引指標型外商來台投資。

此外，還將協助企業全球供應鏈的重新部署。對此，經濟部亦已成立專案服務小組，針對廠商海外布局提供客製化服務，另在美國成立台灣投資貿易中心，協助企業評估美國各州投資環境、供應鏈移轉方案及當地合作夥伴媒合，積極協助廠商調整供應鏈及投資策略，確保企業穩健發展。

國發會指出，行政院主計總處最新預測今年民間投資估計達5兆7,467億元，成長5.57%，高於去年的4.73%。政府將落實推動「國家希望工程」，啟動資金、產業、社會、人才等四大投資。舉如：推動五大信賴產業，加速鞏固AI主權，深化AI自主發展等；引導資金投入公建、淨零及數位轉型等，以催化經濟成長引擎。