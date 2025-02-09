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台灣晶片不斷被點名 經濟部已派次長赴美疏通

聯合報／ 記者陳儷方／台北報導
經濟部長郭智輝。圖／聯合報系資料照片
經濟部長郭智輝。圖／聯合報系資料照片

日本首相石破茂已與美國總統川普見面，為日本出口產品向美國爭取關稅豁免。經濟部長郭智輝表示，已派出次長等高層官員，前往美國華府，與川普周邊人士溝通；郭智輝同時認為，日本的積極溝通是很好的例子，經濟部會參考，「我們都有在做準備」。

針對川普下周將宣布對多個國家徵收對等關稅一事，經濟部長郭智輝八日出席二○二五台美亞洲新供應錄商機交流論壇，會前受訪時表示，各種可能的情況，經濟部都有準備，但現在尚無法透露，如果提前掀底牌，無助為廠商謀福利。

川普不斷點名台灣偷走美國晶片產業，且揚言二月十八日就徵收百分之一百晶片關稅。郭智輝認為，川普有此想法是溝通不順暢所致，經濟部已派出次長等高層官員赴美，向川普周邊人士做更好的解說，說明台積電與美國是合作關係，美國負責設計與通路，最大的受益者是品牌商，台灣做的是資本支出最高的部分。

郭智輝強調，台灣是憑藉自己的能力，並沒有偷走美國的技術，一開始從美國ＲＣＡ公司引進半導體技術，台灣是非常尊重智慧財產權，「所有ＩＰ（智慧財產權）我們都有付錢，所以偷走半導體技術的絕對不是台灣」。

郭智輝表示，一路走來這麼久，台灣是美國最好的夥伴，只是在認知上有誤解，不知道半導體製造有高度風險，經濟部將就這部分對美國朋友做更深入的解釋及溝通，希望能有好的結果。

川普 關稅

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