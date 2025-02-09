大數字／郵輪熱潮回歸 外籍客增

不僅航空業在2024年迎來疫後復甦，在郵輪旅遊方面復甦力道強勁，2024年郵輪共計331艘次、旅客78.6萬人次，雖僅達疫前高峰之83%，然其中，外籍旅客人次已先創歷史新高，達26.6萬人次，突破2018年25.7萬人次的天花板，為台灣國際觀光助攻。

根據港務公司基隆分公司統計，由基隆港進出的外籍旅客，依人次高低前四名排序為日本，占13.75%、美國占4.9%、韓國占2.9%、德國占2.8%。其中日本籍旅客主要來自於地中海榮耀號於冬季開航的42艘次以及公主郵輪鑽石公主號4艘次，較2018年高峰成長67.4%。

此外，美國一直以來郵輪旅遊皆是全球第一大客源市場，2024年造訪台灣旅客人次數與2018年相較微幅成長9%，大致維持穩定。韓籍郵輪旅客與2018年相較成長205.1%，前景看好，主要受惠於韓國旅行社包租歌詩達莎倫娜號造訪。

就外籍郵輪旅客來台旅遊模式而言，可區分為「船進船出」、「船進機出／機進船出」兩種模式。2024年「船進船出」部分共計22萬8,539人次，較2018年成長4.5%，為基隆港外籍旅郵輪旅客創歷史新高主因。

「船進機出／機進船出」共計3萬7,795人次，較2018年稍微減少0.8%。港務公司為鼓勵業者拓展「船進機出／機進船出」客源、提高外籍郵輪旅客在台期間的人均消費，在2025年加碼推出費率優惠，母港作業郵輪搭載外籍旅客數達全船旅客數的30%者，船方可享每位旅客減免100元旅客服務費之優惠，且可與其他優惠方案併用。

展望2025年，國際郵輪已預報472艘次，郵輪旅客人次預計可達86.1萬，較2024年人次成長約9.5%。