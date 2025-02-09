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「綠藉韓國瑜搞離間」藍憂兩個太陽矛盾

大數字／國旅平均房價微幅下滑 去年前三季費用減1%

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導
根據交通部觀光署統計資料，2024年前三季的旅館業平均房價2,943元，旅館業平均房價略微下降較2023年同期2,973元，減少30元，約下降1.01%。示意圖。記者林澔一／攝影
根據交通部觀光署統計資料，2024年前三季的旅館業平均房價2,943元，旅館業平均房價略微下降較2023年同期2,973元，減少30元，約下降1.01%。示意圖。記者林澔一／攝影

除了出國旅遊外，對於國旅的狀況外界亦相當關注，根據交通部觀光署統計資料，2024年前三季的旅館業平均房價2,943元，旅館業平均房價略微下降較2023年同期2,973元，減少30元，約下降1.01%，顯示旅宿業平均房價漲幅趨勢略為趨緩。

觀光署指出，我國旅館業分為觀光旅館、旅館之二大類型，依台灣旅宿網統計，2024年前三季的旅館業，包括觀光旅館及旅館，平均房價為2,943元，較2023年同期減少30元。

此外，在客房住用率部分，2024年截至9月旅館業為48.33%，較去年同期49.84%，減少1.51個百分點，整體客房住用率較去年同期小幅下降，觀光署推測主要受國境開放、匯差等因素影響國人旅遊目的地選擇所致。

另外，觀光署也為了刺激國旅推動「台灣觀光100亮點」，並結合各國家風景區管理處推動國旅觀光，透過「環島月月Party」話題行銷。並透過地方活動促進旅客留宿，提升在地觀光發展。

若以各縣市統計，新竹縣、台南市、新北市、高雄市、澎湖縣及雲林縣旅館業（包含觀光旅館及旅館）2024年第三季客房住用率分別為58.68%、51.5%、50.35%、49.3%、37.58%及28.49%，均較2023年同期成長，顯示藉由在地文化及美食、藝術音樂、演唱會、運動賽事、花火節等活動辦理，促進旅客留宿，進而提升地方食、宿、遊、購、行的共榮發展。

出國旅遊 觀光署

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