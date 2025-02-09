大數字／台日觀光人數 逆差擴大…超過435萬人次

歷經疫情之後，2024年觀光旅遊業迎來大爆發，不過我國的觀光出入境狀況上，出現明顯逆差，根據交通部觀光署統計，截至2024年11月底，出國人次突破1,552萬人次，入境人數則是接近700萬人次，出入境逆差持續擴大，明顯看出國人出國旅遊的意願更高。

其中，國人赴日旅遊的較來台人數逆差435.6萬人次，為台灣觀光人數逆差最大的國家，推估全年台日觀光客逆差狀況將會刷新紀錄。

據交通部觀光署統計，台灣人出國最愛的國家仍以日本居冠，2024年截至11月國人赴日旅遊人次高達552.3萬，遠比第二名的中國大陸354.3萬還多出約198萬人次，第三名則是南韓也有131.5萬人次，第四則是越南，來到115.3萬人次與第五名的香港110.2萬人次相差不遠。

至於在來台觀光國家或地區上，也是以日本為最多，116.8萬人次，與第二名的香港106.5萬人次相差不多，第三名則是南韓的87.9萬人次，第四是美國57.4萬人次，第五是菲律賓41.6萬人次。

此外，2024年觀光署原本定下的全年來台觀光客人次目標為1,000萬人次，不過從來台觀光人次統計截至11月底來看，尚有極大空間需要達標，不過按照人次增長的速度來看，2024年全年要達標千萬人次恐怕會有困難。

然而，先前交通部長陳世凱也已表示，政府部門過往在訂目標時都會想要一直往上，但他個人認為需要務實一點，「假使今年達標750萬，明年就依舊延續今年目標千萬；今年沒達成，明年就盡力達標，達標後再設定新目標往上提高，如果無法達標時就是以前一年目標為目標。」

面對觀光人次增長困境，交通部觀光署也提出另一種做法，將會把目標轉移到來台旅客的日均消費額上；觀光署長周永暉指出，現在全球觀光趨勢已不再僅追求人數，今年雖然仍訂定1,000萬人次國際客目標，在每人日均消費額部分，也希望從去年的180美元，增加至185美元，明、後年依序達到190美元、195美元，除了與商業發展署協調配套，增加免稅店據點，讓外國客購物更方便。

此外對於吸引觀光客來台的做法，觀光署也提到目前全球共有16個台灣駐外辦事處，今年9月印度孟買也將從服務處升格為辦事處；台灣觀光服務處今年將從現有的印尼、巴黎、菲律賓，再增加北美西雅圖、荷蘭阿姆斯特丹及澳洲雪梨三個據點。

觀光署提到，西雅圖有賴去年華航、星宇及達美加入，航班大幅增加，希望增設台灣觀光服務處把握客源。