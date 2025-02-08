經濟部菲律賓種綠電玩真的 郭智輝：預計3月對外報告

為因應國內廠商綠電需求，經濟部長郭智輝去年10月拋出去菲律賓蓋電廠把綠電送回台的構想，引起社會關注。對此，郭智輝8日表示，關於菲律賓開發綠電進度，預計3月對外報告，媒體追問是否具成本可行性，他回答「是」。

郭智輝8日出席「2025台．美．亞洲－新供應鏈商機交流論壇」，他會前受訪談到菲律賓開發綠電進度，做了以上表示。

此外，針對浮動式離岸風電示範計畫遲遲未有進展一事，郭智輝則提到，目前國人對成本較高的綠電並沒有非常支持，應要等到技術成熟、成本下降再來考量。但他強調，政府持續關注多元綠電。

繼法國、南韓後，日本也將跟進浮動風場開發，為滿足國內企業綠電需求，考量台灣海峽固定式場址空間有限，離岸風電勢必前進大水深區域。經濟部能源署也已端出離岸風電浮動式風場示範計畫草案，擬以躉購費率與設備等一次性補貼做為獎勵，示範案預計2030年完工併網。

然而，經濟部繼2023年1月更新草案後，儘管後續有召開說明座談會，也請業者提供相關建置成本資料供制定躉購費率參考，但至今遲未有具體進展。

郭智輝8日表示，浮式風電是一個方向，但目前國人對成本較高綠電並沒有非常支持，應要等到技術成熟、成本下降，可滿足國人時再討論；郭智輝強調，政府對多元綠電持續關注，只是若成本太高，則非目前可考量。

除了浮式風電喊卡，離岸風電第2期的潛力場址，力麗集團因遞補而獲得離岸風電潛力場址的海峽一風場（300MW）的開發權，並在2022年8月與經濟部簽署行政契約，但近來傳出恐怕無法如期在2025年併網。媒體關切，若延宕太久，是否會重新選商？

對此，郭智輝表示，一切按照契約執行。但迄今，業者還未違約，經濟部不會有進一步動作。

郭智輝指出，離岸風電基於信賴保護原則，所有案子都會按照契約走，一定會落實契約規定。對於延宕太久風場，經濟部是否可能收回其開發權並重新標出，他說，經濟部可以研擬方法，但到目前為止都還沒違約案例。