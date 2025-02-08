台電開轟環團散布誤導訊息 協和電廠改氣碳排減量一半

環團7日指稱協和電廠改燃氣後，恐讓碳排放量大增，台電8日澄清表示，環團此說法錯將不同的發電量放在一起比較，無視每度電碳排放燃氣比燃油更低的事實，嚴重誤導大眾。

台電指出，協和電廠目前僅剩2部老舊燃油機組，燃油的每度電碳排放為0.73公斤，但改為燃氣複循環機組後，每度電碳排放降至0.365公斤，若以正常運轉情形比較，未來2部新燃氣機組的溫室氣體年排放量預估約623萬公噸，過去4部燃油舊機組年排放量約1295萬公噸，因此發電機組更新後，不只發電增多，也減碳約672萬公噸，大幅減少一半以上。

台電表示，協和電廠目前低度運轉、近年碳排平均年排放211萬噸，環團以降低發電量的碳排放，與未來燃氣機組正常運轉發電量的碳排放做比較，不僅曲解台電改善空氣品質的努力，也忽略北東電網的供電缺口，必須高度仰賴外援的現況。

台電指出，隨著北東電網內機組陸續除役，同時北北基經濟持續發展，帶動用電需求成長。協和電廠自2020年後只剩3、4號機發電，且為降低對空氣品質的影響，兩部機組長期降載減排，以2024年為例僅發電約27億度，遠少於區域內用電需求，未來改建兩部燃氣機組若正常運轉可年發約180億度，滿足長期用電成長，而環團將超過6倍差距的電量放在一起比較，恐有誤導視聽之嫌。

台電也說明，有基隆市議員主張，協和燃氣機組的溫室氣體排放強度將高於環境部2030年電力排放係數目標，故不符標準，這完全是錯誤理解電力排放係數的定義，電力排放係數為全台電力排碳量所計算的總平均值，其中也包含零碳的再生能源，簡而言之，電力排放係數並非個別電廠排放的管制標準，而是所有電力的平均，台電呼籲各界不應以自己的誤解誤導社會大眾。

台電強調，燃氣機組的碳排和空污是現在所有火力機組中最少的，支持油改氣有助於排放係數的降低，天然氣在全球能源轉型過程被視為重要的橋接能源，具有低碳低空污的優點，且不僅發電設施，國際上船舶也有燃油改為燃氣的趨勢。