水利署長賴建信升任次長呼聲高 郭智輝：還沒有確定

經濟部常務次長連錦漳申請退休並已獲准，任期將到2月底，外傳後續將由水利署長賴建信升任次長並繼續兼任署長。對此，經濟部長郭智輝8日表示，「現在還沒有確定」。

郭智輝今天出席「2025台．美．亞洲－新供應鏈商機交流論壇」，他會前受訪談到人事案時表示，尚未底定。

連錦漳去年6月20日才升任常務次長，但日前以健康因素為由，請辭次長一職，任期只短短八個多月，震驚各界。

連錦漳從經濟部基層做起，歷任經濟部工業局組長、主任秘書、副局長，以及行政院科技會報辦公室參事兼任副執行秘書、經濟部標準檢驗局局長、工業局局長等職務，並因應經濟部2023年9月26日組織調整，擔任產業發展署署長。連錦漳2024年6月升任常務次長，主管產業和技術發展、地熱能源和油電國營事業等經濟部重要業務。