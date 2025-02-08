川普磨刀霍霍針對台灣 郭智輝：將派官員赴華府溝通

美國總統川普關稅大刀已揮，針對美國下周可能宣布有關對等關稅的消息，加上先前傳出美國可能對台灣晶片課100%關稅，經濟部長郭智輝8日表示，經濟部將派出次長、副署長赴華府，向川普團隊做比較深入的解釋溝通，盼能有較好的結果。

郭智輝強調，「各種情況我們都有準備，但暫時不方便透露，若現在掀了底牌，就無法為大家謀福利」。郭智輝還提到，台灣沒有偷走美國的半導體技術。

郭智輝8日出席「2025台．美．亞洲－新供應鏈商機交流論壇」，會前接受媒體訪問表示，針對已經開打的川普2.0關稅戰，經濟部已對各種可能情況都有準備。據了解，經濟部派出赴美談判代表可能是主管貿易的次長江文若與產發署副署長陳佩利。

對於川普可能對台灣晶片課100%關稅，郭智輝指出，會有此想法應是溝通上不那麼順暢導致，經濟部規劃派出次長、副署長赴美國華府，向川普周邊人士做更好的解說。

郭智輝還提到，台灣、台積電（2330）所做的工作和美國是一起的，美國負責設計與通路，台灣做的則是資本支出最高部分的製造端，而根據微笑曲線理論，最大利益者還是品牌方。

郭智輝強調，台灣並沒有如川普所說的「偷走美國的技術」，台灣從早年RCA公司引進半導體技術以來，憑藉的都是自身的製造能力進行晶圓代工製造，而且非常尊重智慧財產權，所有IP取得都有付費。「所以，偷走半導體技術的絕對不是台灣」。

媒體還詢問川普日前公開喊話將對半導體課徵關稅，台積電有意將晶圓代工價格調漲15%以因應關稅的潛在衝擊。對此，郭智輝表示，「這要問台積電」。

郭智輝表示，台灣是美國最好的合作夥伴，一路走來也這麼久了，他認為這些誤解都不是太大的問題，只是彼此在認知上，美方可能不曉得半導體製造的風險這麼高，會與美方進行深入的解釋溝通，並希望有好的結果。

此外，為了縮小對美國貿易逆差，日本已積極因應。經濟部日前也表態，有意增加對美採購天然氣。對此，郭智輝8日表示，會參考已與川普交手過，包括加拿大、墨西哥、日本的因應方式，而日本會是台灣的主要參考案例，並積極準備。

除了透過各種管道與美溝通，為因應川普上任關稅戰的開打，郭智輝8日還提到經濟部將啟動「四項因應措施」，包括：成立專案服務小組，協助受影響台商接受諮詢；其次將在美國成立投資貿易服務中心，協助台灣企業拓展美國商機，建立產業聚落；第三針對有意重新布局海外的台商協助企業向當地政府爭取最好的投資條件；以及歡迎企業來台投資，經濟部將協助企業運用投資三大方案的優惠措施。