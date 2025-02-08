美下周開課晶片關稅？郭智輝手握底牌：已派經部高層赴華府溝通

日本首相石破茂已與美國總統川普見面，為日本出口產品向美國爭取關稅豁免。經濟部長郭智輝表示，已派出次長等高層官員，前往美國華府，與川普周邊人士溝通；郭智輝同時認為，日本的積極溝通是很好的例子，經濟部會參考，「我們都有在做準備」。

針對川普下周將宣布對多個國家徵收對等關稅一事，郭智輝8日出席2025台美亞洲新供應錄商機交流論壇，會前受訪時表示，各種可能的情況經濟都有準備，但現在無法透露，如果提前掀底牌，無助為廠商謀福利。

台灣不斷被川普點名偷走美國晶片產業，且揚言2月18日就徵收100％晶片關稅。郭智輝認為，川普有此想法是溝通不順暢所致，經濟部已派出次長等高層官員赴美，向川普周邊人士做更好的解說，說明台積電與美國是合作關係，美國負責設計與通路，最大受益者是品牌商，台灣做的是資本支出最高的部分。

郭智輝強調，台灣是憑藉自己的能力，並沒有偷走美國的技術，一開始從美國RCA公司引進半導體技術，台灣是非常尊重智慧財產權，「所有IP我們都有付錢，所以偷走半導體技術的絕對不是台灣」。

郭智輝表示，一路走來這麼久，台灣是美國最好的夥伴，只是在認知上有誤解，不知道半導體製造有高度風險，經濟部將就這部分對美國朋友做更深入的解釋及溝通，希望能有好的結果。

相較於經濟部派高層官員赴華府溝通，日本政府更有進度，石破茂已經與川普會晤，並承諾對美投資增加到1兆美元、追加採購美國天然氣，試圖以實際行動縮減日本對美貿易順差，以換取加徵關稅的豁免，態度相當積極。

針對日本以增加對美投資與採購來換取關稅豁免的方式，郭智輝表示，日本是很好的參考例子，經濟部會參考，並已加強準備。