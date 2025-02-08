快訊

徐薇赴日旅行傻眼「飛機早飛走」 硬著頭皮再刷10多萬解決

微博也出手！禁張蘭直播 清除逾2千則造謠大S內容、封殺上百帳號

曾在輝達實習！DeepSeek關鍵工程師經歷曝 美前官員嘆留不住人

碳費制度上路 6/30前申請自主減量計畫才適用優惠費率

聯合報／ 記者張博瑞／台北即時報導
碳費制度於今年上路，環境部提醒有意願申請自主減量計畫的事業，記得於6月30日前提出。圖／本報系資料照
碳費制度於今年上路，環境部提醒有意願申請自主減量計畫的事業，記得於6月30日前提出。圖／本報系資料照

碳費制度於今年上路，據「碳費收費辦法」的規定，碳費徵收對象在明年5月時，就要依114年全年度的溫室氣體排放量計算並繳交碳費。環境部表示，依「自主減量計畫管理辦法」規定，事業須在今年6月30日前提出自主減量計畫的申請，在115年申報繳納114年的碳費時，才有機會適用優惠費率。

環境部指出，碳費制度是減碳工具，而非財政工具，主要目的就是透過徵收對象提出2030年的指定減量目標並搭配自主減量計畫來加速減碳，同時促進產業轉型，並非增加國家財政收入。為協助徵收對象順利銜接碳費制度，環境部也個別及共同與經濟部辦理12場的自主減量計畫說明會，現場及線上參與人次近4千人。

環境部說明，經過調查，約有8成的徵收對象有意願提出2030年的指定減量目標與自主減量計畫的申請，以適用每公噸二氧化碳當量50元或100元的優惠費率。目前也已經開始正式受理自主減量計畫的申請，徵收對象請先至「碳費徵收系統管理平台」（網址：https://carbonfee.moenv.gov.tw/）申請帳號開通，並於該平台填報上傳自主減量計畫相關資料後，再發文向環境部提出申請。

環境部表示，為辦理自主減量計畫的審查作業，依「自主減量計畫管理辦法」的規定，環境部將邀集中央目的事業主管機關組成審查小組，必要時得遴聘專家學者協助審查，並於3個月內將審查結果做成准駁之決定。環境部也同步展開自主減量計畫審查小組的委員遴聘作業，審查小組後續將配合自主減量計畫的申請進度，以每月開會1次為原則。

此外，環境部提到，為進一步減輕徵收對象執行自主減量計畫的投資負擔，經濟部也於「產業創新條例」增訂節能減碳為投資抵減項目，並啟動相關輔導機制，提供產業專業技術諮詢及輔導，協助產業申請自主減量計畫，爭取適用優惠費率，以降低碳費徵收對我國產業的影響，確保在達成實質減量的同時，兼顧產業的國際競爭力。

減碳 環境部 碳費

延伸閱讀

川普掀貿易戰2.0 經長：續強化台美互惠互信供應鏈

預算遭刪停訂報紙雜誌 彭啓明：情非得已

環境部下午召開2030減碳目標公聽會 環團批：喊喊口號

量子覺知手札／運用工具 以人為本

相關新聞

川普恐對台灣晶片課100%關稅 郭智輝曝經部仍有底牌：規劃赴美溝通

針對美國可能對台灣晶片課100%關稅，經濟部長郭智輝今天表示，台美半導體長年分工，最大利益者為品牌商，且台灣一向尊重智慧...

川普掀貿易戰2.0 經長：續強化台美互惠互信供應鏈

川普重返白宮，再掀貿易戰2.0。經濟部長郭智輝今天表示，經濟部會運用各種管道與美溝通，也已設置專案服務小組，並在美國成立...

浮式風場喊卡？經長：民眾對成本高綠電沒非常支持

浮動式離岸風電示範計畫遲未有具體進展，經濟部長郭智輝今天表示，目前民眾對成本較高綠電並沒有非常支持，應要等到技術成熟、成...

環團稱協和電廠改燃氣恐讓碳排大增 台電狠批：誤導大眾

有關昨（7）日部分環團誤稱協和電廠改燃氣恐讓碳排大增，台電今（8）日回應澄清此說法錯將不同的發電量放在一起比較，無視每度...

碳費制度上路 6/30前申請自主減量計畫才適用優惠費率

碳費制度於今年上路，據「碳費收費辦法」的規定，碳費徵收對象在明年5月時，就要依114年全年度的溫室氣體排放量計算並繳交碳...

賴政府拚主權AI 葛如鈞：大廠預購核電 台卻還在非核

賴清德總統宣示，台灣需加快腳步發展AI技術，並且擴大各領域AI應用服務，打造具民主價值的智慧科技島。AI背景的國民黨立委...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。