碳費制度上路 6/30前申請自主減量計畫才適用優惠費率

碳費制度於今年上路，據「碳費收費辦法」的規定，碳費徵收對象在明年5月時，就要依114年全年度的溫室氣體排放量計算並繳交碳費。環境部表示，依「自主減量計畫管理辦法」規定，事業須在今年6月30日前提出自主減量計畫的申請，在115年申報繳納114年的碳費時，才有機會適用優惠費率。

環境部指出，碳費制度是減碳工具，而非財政工具，主要目的就是透過徵收對象提出2030年的指定減量目標並搭配自主減量計畫來加速減碳，同時促進產業轉型，並非增加國家財政收入。為協助徵收對象順利銜接碳費制度，環境部也個別及共同與經濟部辦理12場的自主減量計畫說明會，現場及線上參與人次近4千人。

環境部說明，經過調查，約有8成的徵收對象有意願提出2030年的指定減量目標與自主減量計畫的申請，以適用每公噸二氧化碳當量50元或100元的優惠費率。目前也已經開始正式受理自主減量計畫的申請，徵收對象請先至「碳費徵收系統管理平台」（網址：https://carbonfee.moenv.gov.tw/）申請帳號開通，並於該平台填報上傳自主減量計畫相關資料後，再發文向環境部提出申請。

環境部表示，為辦理自主減量計畫的審查作業，依「自主減量計畫管理辦法」的規定，環境部將邀集中央目的事業主管機關組成審查小組，必要時得遴聘專家學者協助審查，並於3個月內將審查結果做成准駁之決定。環境部也同步展開自主減量計畫審查小組的委員遴聘作業，審查小組後續將配合自主減量計畫的申請進度，以每月開會1次為原則。

此外，環境部提到，為進一步減輕徵收對象執行自主減量計畫的投資負擔，經濟部也於「產業創新條例」增訂節能減碳為投資抵減項目，並啟動相關輔導機制，提供產業專業技術諮詢及輔導，協助產業申請自主減量計畫，爭取適用優惠費率，以降低碳費徵收對我國產業的影響，確保在達成實質減量的同時，兼顧產業的國際競爭力。