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浮式風場喊卡？經長：民眾對成本高綠電沒非常支持

中央社／ 台北8日電
離岸風電。示意圖／聯合報資料照片
離岸風電。示意圖／聯合報資料照片

浮動式離岸風電示範計畫遲未有具體進展，經濟部郭智輝今天表示，目前民眾對成本較高綠電並沒有非常支持，應要等到技術成熟、成本下降再來考量；但他強調，政府持續關注多元綠電。

繼法國、南韓後，日本也將跟進浮動風場開發，為滿足國內企業綠電需求，考量台灣海峽固定式場址空間有限，離岸風電勢必前進大水深區域。經濟部能源署也已端出離岸風電浮動式風場示範計畫草案，擬以躉購費率與設備等一次性補貼做為獎勵，示範案預計2030年完工併網。

然而，經濟部繼2023年1月更新草案後，儘管後續有召開說明座談會，也請業者提供相關建置成本資料供制定躉購費率參考，至今遲未有具體進展。

郭智輝今天出席「2025台．美．亞洲－新供應鏈商機交流論壇」，會前接受媒體訪問表示，浮式風電是一個方向，但目前民眾對成本較高綠電並沒有非常支持，應要等到技術成熟、成本下降，可滿足國人時再討論；他強調，政府對多元綠電持續關注，只是若成本太高，則非目前可考量。

能源署官員補充，國際浮動風機技術成本尚未成熟，最大設置容量僅98MW，相關成本、技術等資訊尚有相當大差異。目前持續蒐集各國獎勵作法及各開發業者實際在國外風場成本，精進相關作為。

另一方面，疫情、俄烏戰爭拖累第二階段潛力場址風場建置速度，多個風場皆申請展延，目前剩下海龍、台電二期、沃旭大彰化西南二階及西北風場預計在2026年前完工；至於力麗集團主導開發的海峽一期，受國際情勢變化、股東變動等影響，業者坦言專案進度有所調整。

對此，郭智輝表示，離岸風電基於信賴保護原則，所有案子都會按照契約走，一定會落實契約規定。對於延宕太久風場，經濟部是否可能收回其開發權並重新標出，他說，經濟部可以研擬方法，但到目前為止都還沒違約案例。

針對菲律賓開發綠電進度，郭智輝表示，預計3月對外報告；媒體追問是否具成本可行性，他回答「是」。

經濟部 綠電 郭智輝 離岸風電

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