川普掀貿易戰2.0 經長：續強化台美互惠互信供應鏈

川普重返白宮，再掀貿易戰2.0。經濟部長郭智輝今天表示，經濟部會運用各種管道與美溝通，也已設置專案服務小組，並在美國成立投資貿易服務中心等，協助台商因應，強化台美互惠互信供應鏈。

郭智輝今天出席「2025台．美．亞洲－新供應鏈商機交流論壇」致詞表示，今年是充滿挑戰的一年，川普重返白宮不到兩週，已宣布對墨西哥、加拿大、中國加徵關稅，雖然加拿大及墨西哥暫緩一個月，但已影響台商海外營運布局規劃。

他說，經濟部會運用各種管道與美國政府溝通，強調台美產業為互利互補，並依企業需求與建議，啟動多項因應措施。

他指出，首先，經濟部成立專案服務小組，提供專人、專線、專網協助受影響台商接受諮詢。其次，經濟部將在美國成立投資貿易服務中心，協助台灣企業拓展美國商機，建立產業聚落；並同步協助服務業搭配「境內關外」政策，赴海外布局，強化台美互惠互利的供應鏈。

同時，針對有意重新布局海外的台商，例如轉移到美國、東協或者印度設廠，經濟部將結合所督導的外貿協會、工研院駐點，提供在地化諮詢服務及布局策略分析，並協助企業向當地政府爭取最好的投資條件。

此外，經濟部也歡迎有意來台投資企業，運用投資台灣三大方案，一起推動台灣成為經濟日不落國。

郭智輝指出，投資台灣三大方案截至目前累積投資超過2.5兆元，創造近16萬名就業機會，行政院已宣布該方案繼續延長，並擴及全球台商與外商。投資項目需具備AI運用元素，全力朝數位轉型、創新方向發展。

郭智輝強調，面對國際經貿改變與川普衝擊，經濟部將持續推動產業轉型，協助企業開拓國際市場，並深化與美國、亞洲夥伴合作，打造更具韌性全球供應鏈。