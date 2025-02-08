適用碳費優惠費率 自主減量計畫正式受理申請

台灣碳費制度正式上路，環境部表示，碳費徵收對象若想適用每公噸二氧化碳當量新台幣50元或100元的優惠費率，須提出自主減量計畫申請，環境部今天起正式受理申請。

台灣今年起起徵碳費，年排放量達2.5萬公噸以上的電力、燃氣供應業及製造業，總共281家企業、500座工廠列為首波碳費徵收對象，碳費一般費率每公噸新台幣300元，優惠費率A、B各為每噸50元、100元。

環境部今天發布新聞稿指出，根據調查顯示，約有8成的徵收對象有意願提出2030年的指定減量目標與自主減量計畫的申請，依照「自主減量計畫管理辦法」規定，事業必須要在6月30日前提出自主減量計畫申請，並在明年申報繳納114年碳費時，才有機會來適用優惠費率。

環境部表示，今天起正式受理自主減量計畫的申請，徵收對象可先至「碳費徵收系統管理平台」（https://carbonfee.moenv.gov.tw/）申請帳號開通，並在平台填報上傳自主減量計畫相關資料後，再發文向環境部提出申請。

為辦理自主減量計畫的審查作業，環境部也說，依「自主減量計畫管理辦法」規定，後續將邀集中央目的事業主管機關組成審查小組，必要時得遴聘專家學者協助審查，並於3個月內將審查結果做成准駁決定。

環境部表示，也將同步展開自主減量計畫審查小組的委員遴聘作業，審查小組後續將配合自主減量計畫的申請進度，以每月開會1次為原則。

另外，為進一步減輕徵收對象執行自主減量計畫的投資負擔，環境部說，經濟部也於「產業創新條例」增訂節能減碳為投資抵減項目，並啟動相關輔導機制，提供產業專業技術諮詢及輔導，協助產業申請自主減量計畫，爭取適用優惠費率，以降低碳費徵收對產業的影響，確保在達成實質減量同時，兼顧產業國際競爭力。