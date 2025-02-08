快訊

「太陽花女神」涉毒在美落網 暢銷作家揭黑歷史：大快人心

大S往生也炒作…抖音高層震怒 副總裁親揭查封張蘭、汪小菲帳號真相

聽新聞
0:00 / 0:00

環團稱協和電廠改燃氣恐讓碳排大增 台電狠批：誤導大眾

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
有關部分環團誤稱協和電廠改燃氣恐讓碳排大增，台電回應澄清此說法錯將不同的發電量放在一起比較，無視每度電碳排放燃氣比燃油更低的事實，嚴重誤導大眾。圖／聯合報系資料照片
有關部分環團誤稱協和電廠改燃氣恐讓碳排大增，台電回應澄清此說法錯將不同的發電量放在一起比較，無視每度電碳排放燃氣比燃油更低的事實，嚴重誤導大眾。圖／聯合報系資料照片

有關昨（7）日部分環團誤稱協和電廠改燃氣恐讓碳排大增，台電今（8）日回應澄清此說法錯將不同的發電量放在一起比較，無視每度電碳排放燃氣比燃油更低的事實，嚴重誤導大眾。

台電指出，協和電廠目前僅剩兩部老舊燃油機組，因其燃燒效率差、空污排放量高，台電已盡可能減少使用，環團卻以減少空污而降低的發電量，比較未來燃氣機組正常運轉的發電量，不僅無理曲解台電改善空品的努力，也忽略北東電網的供電缺口，必須高度仰賴外援的現況。

台電指出，隨著北東電網內機組陸續除役，同時北北基經濟持續發展，帶動用電需求成長。協和電廠自2020年後只剩3、4號機發電，且為降低對空氣品質的影響，兩部機組長期降載減排，以2024年為例僅發電約27億度，遠少於區域內用電需求，未來改建兩部燃氣機組若正常運轉可年發約180億度，滿足長期用電成長，而環團將超過六倍差距的電量放在一起比較，恐有誤導視聽之嫌。

台電進一步指出，每度電碳排放將由燃油的0.734公斤降為燃氣複循環的每度電0.365公斤，若以正常運轉情形比較，未來兩部新燃氣機組之溫室氣體年排放量預估約623萬公噸，過去四部燃油舊機組年排放量約1,295萬公噸，故更新後不只發電較多，也減碳約672萬公噸，大幅減少一半以上。

台電也說明，有基隆市議員主張，協和燃氣機組的溫室氣體排放強度將高於環境部2030年電力排放係數目標，故不符標準，這完全是錯誤理解電力排放係數的定義，電力排放係數為全台電力排碳量所計算的總平均值，其中也包含零碳的再生能源，簡而言之，電力排放係數並非個別電廠排放的管制標準，而是所有電力的平均，台電也呼籲各界不應以自己的誤解誤導社會大眾。

台電還提到，燃氣機組的碳排和空污是現在所有火力機組中最少的，支持油改氣有助於排放係數的降低。台電強調，天然氣在全球能源轉型過程被視為重要的橋接能源，具有低碳低空污的優點，且不僅發電設施，國際上船舶也有燃油改為燃氣的趨勢。台電懇請各界，勿以偏見散佈誤導訊息，共同支持協和油改氣，可幫助台灣進一步減碳減空污。

台電 碳排放 空污 電廠

延伸閱讀

總預算若覆議藍將邀卓揆報告 猛攻非核家園、電價調漲

台電持續撥補持續虧損 呂玉玲：賴政府應全面檢討

影／籲協和電廠轉型 民團：完工即淘汰不如轉再生

電表異常度數驟減...台電抓民宿業者改裝偷電 求償電費勝訴

相關新聞

環團稱協和電廠改燃氣恐讓碳排大增 台電狠批：誤導大眾

有關昨（7）日部分環團誤稱協和電廠改燃氣恐讓碳排大增，台電今（8）日回應澄清此說法錯將不同的發電量放在一起比較，無視每度...

賴政府拚主權AI 葛如鈞：大廠預購核電 台卻還在非核

賴清德總統宣示，台灣需加快腳步發展AI技術，並且擴大各領域AI應用服務，打造具民主價值的智慧科技島。AI背景的國民黨立委...

台灣世曦與CIP簽署渢妙一期離岸風場 海底電纜工程技術服務合約

台灣世曦工程顧問股份有限公司(台灣世曦)於2月7日與哥本哈根基礎建設基金(CIP)完成「渢妙一期離岸風場海底電纜工程技術...

台電持續撥補持續虧損 呂玉玲：賴政府應全面檢討

立法院三讀今年度中央政府總預算案，決議刪除經濟部挹注台電1000億元預算，外界關注4月是否調漲電價。國民黨立委呂玉玲感嘆...

年後拚轉職 新北新春就博會11日登場 2500職缺最高75K

不少人過年領完年終考慮轉職，新北市府勞工局2月11日將在市府大禮堂舉辦「2025新北市新春就業博覽會」，邀請台灣卓勒、中...

川普新戰略讓自駕車光芒掩蓋電動車 哪些台廠將受惠？

川普日前在就任美國總統宣誓時表示要開啟美國「黃金歲月」，「美國將再次成為製造業國家」，他宣布一系列新政，其中包括撤銷電動車補助、大規模開採石油，終結「綠色新政」（Green New Deal），在新能源政策前景不明之際，取代電動車的熱議題是「無人車前景」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。