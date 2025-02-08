賴政府拚主權AI 葛如鈞：大廠預購核電 台卻還在非核

賴清德總統宣示，台灣需加快腳步發展AI技術，並且擴大各領域AI應用服務，打造具民主價值的智慧科技島。AI背景的國民黨立委葛如鈞表示，發展AI需要大量穩定電力，許多科技大廠都在預購核電，就連德日等國也重啟廢棄的核電廠，而台灣卻還在非核家園，卡在意識形態當中。

葛如鈞表示，AI的發展不能沒有電力，全世界在發展AI，在建造機房及算力的時候需要IC、半導體、硬體產業，這些研發跟生產製造上面需要電力、自然資源、水，所以輝達執行長黃仁勳離開台灣前最後一句話說「如果來台灣設廠，必須選在電力充足的地方」。

葛如鈞說，台灣作為科技之島，要成為世界AI發展中心或是推手，沒有電無法生產、沒有電無法製造、沒有電無法研發，但再生能源不穩定，在無風無太陽的情況之下，火力發電全載98%以上，等於民眾用肺發電。

葛如鈞指出，如果台灣要訓練自己的主權AI，假設有數據、有人才，但訓練自己的AI也需要龐大的電力，很可能是一座台北市，甚至多個城市所需規模的電力才足夠支撐訓練，所以如果沒有充足的電力，也就沒有辦法訓練屬於自己的AI。

葛如鈞續指，在AI的發展上，全世界都返回核電，就是希望能夠有穩定、低碳，甚至無碳的能源，這在COP28、29其實就已經講了，核能是零碳能源，包括微軟、甲骨文、Google都在預購核電，但台灣到現在卻還在非核家園。

至於發展AI需要多少電力，葛如鈞指出，一般統計是年增3%到30%，但今年5月核三二號機關掉的話，電力會少3%多左右，別人每天都在找如何可以增加3%，但台灣眼前就要減少3%，而且是穩定供電的3%，就連他這次到華府參加美國總統川普的就職典禮，有很多美國聯邦參眾議員都在關心台灣的能源安全問題。

葛如鈞表示，德國跟日本已經開始重新運轉本來準備要淘汰或停用的核電廠，台灣現在還卡在意識形態上，不願意跨出這一步，身為負責任的在野黨，將提出相關修法，作為這個會期最重要的優先法案，他會全力跟國民黨團一起努力打拚。

國民黨表示，作為負責任的在野黨已經將「氣候變遷法」、「環境基本法」修正作為優先法案，把過去的「非核家園」改為「非碳家園」，更符合AI發展的需求。國民黨呼籲賴總統懸崖勒馬，停止廢話連篇的口號，盡快停止民進黨錯誤的能源政策，才是真正務實解決台灣AI發展的絆腳石。

不過，台灣人工智慧學校秘書長侯宜秀直言，她得到的消息非常的混亂，有一些文章說電不夠，但也有真正在這個行業裡面的人告訴她說，現在的耗電量並沒有想像中那麼大，所以她目前無太大定論。不過侯宜秀也說，確實國外有很多在做各種新型發電的投資。

侯宜秀強調，主權AI不只是那個模型而已，而是基礎建設的電、算力、人才、資料力這些東西加起來，才是真正主權AI的核心要素，因為主權AI的技術內涵會持續發展，現在是大型語言模型，但也許3年後不是大型語言模型，而是另一種AI技術。