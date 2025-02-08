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台電持續撥補持續虧損 呂玉玲：賴政府應全面檢討

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
立法院三讀今年度中央政府總預算案，決議刪除經濟部挹注台電1000億元預算，外界關注4月是否調漲電價。國民黨立委呂玉玲感嘆，台電虧損已經好幾年，過去一年朝野也質詢過無數次，但猶如狗吠火車，問題依舊在原地踏步，她呼籲賴政府痛定思痛，全面檢討能源政策。圖／聯合報系資料照片
立法院三讀今年度中央政府總預算案，決議刪除經濟部挹注台電1000億元預算，外界關注4月是否調漲電價。國民黨立委呂玉玲感嘆，台電虧損已經好幾年，過去一年朝野也質詢過無數次，但猶如狗吠火車，問題依舊在原地踏步，她呼籲賴政府痛定思痛，全面檢討能源政策。圖／聯合報系資料照片

立法院三讀今年度中央政府總預算案，決議刪除經濟部挹注台電1000億元預算，外界關注4月是否調漲電價。國民黨立委呂玉玲感嘆，台電虧損已經好幾年，過去一年朝野也質詢過無數次，但猶如狗吠火車，問題依舊在原地踏步，她呼籲賴政府痛定思痛，全面檢討能源政策

呂玉玲表示，今年4月即將到來，民眾都非常關注電價是否調漲，而經濟部在立法院決議刪除挹注台電的1000億元預算之後，對外說「預算落空的話，台電僅剩漲電價與舉債兩途徑，目前能舉債的空間不多。」似乎在暗示即將調漲電價。

呂玉玲強調，台電虧損已經好幾年，不是這一兩個會期的事情，過往也已經撥補過好幾次，但還是持續虧損，且不斷惡性循環下去，所以這次立法院才決議刪除今年度經濟部挹注台電的1000億元，就是希望賴清德政府、經濟部、台電能夠痛定思痛，全面檢討台灣的能源政策到底出了什麼問題。

呂玉玲指出，新國會成立以後，立法院經濟委員會、院會施政總質詢不知道有多少朝野立委詢問過這些問題，但猶如狗吠火車，一年過去了問題依舊在原地踏步，讓在野看不到經濟部、台電想要解決問題的決心。

呂玉玲表示，若賴清德政府能夠展現態度，務實面對能源政策的問題，並提出可以說服朝野的總體檢討報告，屆時若需要相關經費挹注，相信立法院也一定會全力支持，朝野一定會共同健全台電財政。

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