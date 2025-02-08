年後拚轉職 新北新春就博會11日登場 2500職缺最高75K

不少人過年領完年終考慮轉職，新北市府勞工局2月11日將在市府大禮堂舉辦「2025新北市新春就業博覽會」，邀請台灣卓勒、中國砂輪、正淩精密、南京資訊、桓達科技、長庚國際能源、可樂旅遊、史泰博、IKEA及鼎泰豐等53家廠商共同參與，提供超過2500個工作機會，最高月薪75Ｋ，邀民眾趁新的一年替自己覓得好頭路。

勞工局長陳瑞嘉表示，農曆年後是轉職旺季，不少企業在春節後大舉招募人才，帶動各產業求才需求，求職者也想在新的一年轉職爭取優渥薪資，其中又以專供內需市場的旅宿餐飲業最為積極。

陳瑞嘉說，本次就業博覽會中，最大宗產求才產業為旅宿餐飲業，職缺占比4成8；其次為科技製造業，職缺占比2成。另外台灣壽司郎、鼎泰豐、王品集團、米塔餐飲等企業更是祭出破百職缺搶人。

薪資待遇部分，大樹醫藥徵求門市藥師月薪75K，南京資訊提供月薪70K招募硬體研發工程師，厚誼工程開出月薪60K延攬工程主管，鼎泰豐、金田興業、金色三麥也提供主廚、料理長、儲備幹部職缺月薪50K起，有轉職需求的民眾千萬別錯過。

勞工局指出，活動現場設有「婦女及壯世代專區」及「青年專區」提供專案計畫諮詢，另提供「AR/VR科技求職」、「履歷健診」及「手語翻譯」等服務，提升求職者面試信心，增加錄取機率。另外也邀請銀髮人才服務據點、婦女及中高齡者職場續航中心等單位設攤宣導，依據求職者的需求提供客製化就業服務。