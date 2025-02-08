預期AI主旋律 富邦、聯發科續衝

ＡＩ（人工智慧）不僅是台灣出口的關鍵力道，更已成為企業經營發展的重要關鍵。富邦集團大董蔡明忠言明，公司將積極發展ＡＩ應用，讓業務達到倍數以上成長，聯發科執行長蔡力行則說，無所不在的ＡＩ趨勢將為市場帶來更多機會，接下來將有更多ＡＩ裝置問世。

富邦集團七日發給全體員工一封新春致詞信，蔡明忠在信件裡暢談ＡＩ、美國總統川普帶來的影響。

蔡明忠表示，沒有人知道「AI Everywhere」的時代會來得多快，不過在這麼多金錢和腦力投入之下，它的到來應該不會太久。他也強調，在ＡＩ的應用下，富邦不會大幅縮減人力，而是在維持現有人數規模之下，持續提升生產力，讓業務達到倍數以上的成長。

此外，美國總統川普上任後幾乎每天出奇招，蔡明忠認為，台灣在貿易順差、貨幣政策上都會受到壓力，這些變數都會是今年的挑戰。

科技大老們也預期，ＡＩ仍舊會是今年產業發展的主旋律。

蔡力行認為，近期有更多高效訓練ＡＩ模型的方法，這將會加快ＡＩ普及化腳步，聯發科也會在邊緣ＡＩ運算整合強勁的ＣＰＵ（中央處理器）、ＧＰＵ（圖形處理器）、ＮＰＵ（神經網路處理器），提供一系列為邊緣ＡＩ裝置優化的系統單晶片（SoC）。

晶圓代工大廠聯電昨日舉行法說會，聯電共同總經理王石表示，今年全球半導體市場有望迎來成長的一年，主要來自ＡＩ伺服器的強勁需求，以及智慧手機、電腦和其他電子設備中的半導體含量增加所驅動。

另家晶圓代工大廠世界先進董事長方略則認為，今年大環境仍充滿不確定性，最大變數就是川普二點○，川普上任後的政策對經濟影響，包含關稅、三○一條款及美中競爭等不確定性，將是左右未來全球大環境的關鍵，不過，預期今年半導體產業景氣仍將溫和成長，ＡＩ仍是今年產業中最主要成長動能。