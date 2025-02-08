AI商機熱 1月出口連15紅

財政部七日公布一月海關出進口貿易統計，出口值三八七點一億美元，年增率百分之四點四，出口連十五紅，表現亮眼。因農曆春節落點不同，今年一月工作天數較去年一月減少五天，但出口規模不減反增，意外延續正成長態勢。財政部預估二月出口值上看三百七十七億美元，年增率上看百分之二十。

財政部統計處長蔡美娜表示，雖然去年出口基期較高，但今年出口仍以正向看待，年增率將呈穩健增幅；不過，應留意兩大變數，一是美國與中國大陸現在已形成「鬥而不破」的對抗局面，兩大強國在經貿領域的交鋒，只增不減，二是ＡＩ（人工智慧）應用浪潮的續航力，這是台灣出口力道的關鍵，若ＡＩ應用朝不利方向發展，則我國出口將受到抑制。

一月雖是產業淡季，且適逢農曆春節連假，工作天數較去年同期減少五天，但出口值不減反增，連續十五個月正成長，蔡美娜分析，一是ＡＩ及高效能運算應用商機所打造的基本面，目前看來很穩健，二是川普啟動的關稅戰已形成普遍預期，帶動客戶端提前拉貨。

若將今年春節假期前一月一日至二十四日出口值，與去年同期的出口數據做比較，年增率高達百分之三十一點四，蔡美娜說，此出口成長強度達到近年罕見水準，可見廠商對貿易戰的預期，所引發的提前拉貨效應，對於出口規模產生相當程度影響。

財政部預估二月出口，今年二月工作天數較去年二月多四天，出口值三百六十五億至三百七十七億美元，年增率百分之十六至百分之二十；累計一、二月出口年增率百分之九點七至百分之十一點五。

蔡美娜說，去年一整年年增率百分之九點九，因此一、二月的成長情形還算不錯，不過，三月出口年增率有可能回降，主要是因為去年三月出口開始回暖，基期高達四百一十八億美元，因此今年三月年增率恐遭壓縮。

觀察出口貨品表現，十一個貨類當中有三個貨類正成長，八個貨類出口下降。蔡美娜表示，資通與視聽產品受惠於顯示卡出貨爆量，在傳統淡季的一月，出口金額一百二十五億美元，創歷年同月新高，與旺季相比毫不遜色，是一月出口成績最主要的貢獻者。資通與視聽產品占整體出口比重達百分之三十二點三，已逼近三分之一。