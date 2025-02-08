1月CPI創11個月新高外食費連3月飆破3%

主計總處公布一月消費者物價指數（ＣＰＩ）年增率百分之二點六六，主因今年春節落在一月，受旅遊、計程車費用加成，加上蔬果、肉類及外食費、房租持續上漲，推升一月ＣＰＩ年增率衝上百分之二點六六，創十一個月新高。

即便扣除元月分春節加價效應，一月ＣＰＩ年增率仍為百分之二點○三，還是超過通膨警戒線。主計總處綜合統計處專門委員曹志弘分析，主要原因有二，一是蔬菜雖復耕狀況好，菜價較上月跌百分之十六，但去年基數低，一月菜價年漲幅度仍有二成；第二是外食及服務類價格仍高。

曹志弘表示，由於每年春節落在一、二月分不盡相同，因此一般會以一、二月平均值觀察物價。他估二月ＣＰＩ就會大幅下降，約在百分之二左右，第一季整體ＣＰＩ也是約百分之二。

值得注意的是，一月外食費年漲百分之三點一七，再攀十個月高點。曹志弘表示，外食漲幅的確擴大，且最近三個月都在百分之三以上，主因外食業者受營運成本推升，如工資、食材及租金上漲，因此調漲售價。

一月房租年漲百分之二點四八，雖較去年十二月的百分之二點六一略為縮小，但房租漲勢從去年五月起都大於百分之二點五，一月雖略縮小，但還要再觀察，因為住宅維修費提高、物價上漲及房價利率上漲等因素還未消失，要再觀察幾個月才能確定趨勢是否縮小。

主計總處今年起每月同步公布高齡家庭（戶內人口都是六十五歲以上家庭）ＣＰＩ，一月高齡家庭ＣＰＩ年增率為百分之三，較全體ＣＰＩ高出○點三四個百分點，主因漲幅較大的食物類、居住類及看護等個人照顧服務支出占比較高，分別漲百分之四、百分之三點六五及百分之二點六。

對於國內整體物價狀況，曹志弘表示，近期因蔬果穩定，商品價格上漲壓力小，但仍要關注外食費用及服務類價格僵固性。

至於美國總統川普上台後國際油價下跌，曹志弘表示，國際油價今年一月比去年十二月上漲，原因是美國對俄羅斯祭出制裁，但因川普打算加徵關稅，又造成原油需求減少，近期油價又降。至於川普提高關稅，主要是影響美國及相關國家，對我國物價短期影響不大。