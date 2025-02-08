快訊

新北石碇7.0度 吳德榮：寒流壟罩至下周一晨 探5度低溫

川普再放話徵收對等關稅 美股收跌 道瓊下挫逾400點

聽新聞
0:00 / 0:00

1月CPI創11個月新高外食費連3月飆破3%

聯合報／ 記者陳素玲／台北報導

主計總處公布一月消費者物價指數（ＣＰＩ）年增率百分之二點六六，主因今年春節落在一月，受旅遊、計程車費用加成，加上蔬果、肉類及外食費、房租持續上漲，推升一月ＣＰＩ年增率衝上百分之二點六六，創十一個月新高。

即便扣除元月分春節加價效應，一月ＣＰＩ年增率仍為百分之二點○三，還是超過通膨警戒線。主計總處綜合統計處專門委員曹志弘分析，主要原因有二，一是蔬菜雖復耕狀況好，菜價較上月跌百分之十六，但去年基數低，一月菜價年漲幅度仍有二成；第二是外食及服務類價格仍高。

曹志弘表示，由於每年春節落在一、二月分不盡相同，因此一般會以一、二月平均值觀察物價。他估二月ＣＰＩ就會大幅下降，約在百分之二左右，第一季整體ＣＰＩ也是約百分之二。

值得注意的是，一月外食費年漲百分之三點一七，再攀十個月高點。曹志弘表示，外食漲幅的確擴大，且最近三個月都在百分之三以上，主因外食業者受營運成本推升，如工資、食材及租金上漲，因此調漲售價。

一月房租年漲百分之二點四八，雖較去年十二月的百分之二點六一略為縮小，但房租漲勢從去年五月起都大於百分之二點五，一月雖略縮小，但還要再觀察，因為住宅維修費提高、物價上漲及房價利率上漲等因素還未消失，要再觀察幾個月才能確定趨勢是否縮小。

主計總處今年起每月同步公布高齡家庭（戶內人口都是六十五歲以上家庭）ＣＰＩ，一月高齡家庭ＣＰＩ年增率為百分之三，較全體ＣＰＩ高出○點三四個百分點，主因漲幅較大的食物類、居住類及看護等個人照顧服務支出占比較高，分別漲百分之四、百分之三點六五及百分之二點六。

對於國內整體物價狀況，曹志弘表示，近期因蔬果穩定，商品價格上漲壓力小，但仍要關注外食費用及服務類價格僵固性。

至於美國總統川普上台後國際油價下跌，曹志弘表示，國際油價今年一月比去年十二月上漲，原因是美國對俄羅斯祭出制裁，但因川普打算加徵關稅，又造成原油需求減少，近期油價又降。至於川普提高關稅，主要是影響美國及相關國家，對我國物價短期影響不大。

國際油價 外食 消費者物價指數

延伸閱讀

「一群激進瘋子」川普擬大裁員USAID至300人 僅這類員工可留下

美國領導是重返條件？川普政府考慮讓美國人出任世衛總幹事

川普恢復最大施壓政策 伊朗最高領袖：與美國談判不明智

比牛郎織女還難？普亭與川普都稱「渴望見面」 克宮揭籌備進度

相關新聞

通膨升溫…CPI攀11個月高點 元月消費者物價指數年增2.66%

行政院主計總處昨（7）日發布1月消費者物價指數（CPI）年增率為2.66%，連三個月超過通膨警戒線，且是近11個月新高。

AI助攻 元月出口寫連15紅

財政部昨（7）日公布1月外貿統計，受產業淡季及春節連假影響，1月出口值387.1億美元，較去年12月減少11.2%，但即...

AI商機熱 1月出口連15紅

財政部七日公布一月海關出進口貿易統計，出口值三八七點一億美元，年增率百分之四點四，出口連十五紅，表現亮眼。因農曆春節落點...

預期AI主旋律 富邦、聯發科續衝

ＡＩ（人工智慧）不僅是台灣出口的關鍵力道，更已成為企業經營發展的重要關鍵。富邦集團大董蔡明忠言明，公司將積極發展ＡＩ應用...

1月CPI創11個月新高外食費連3月飆破3%

主計總處公布一月消費者物價指數（ＣＰＩ）年增率百分之二點六六，主因今年春節落在一月，受旅遊、計程車費用加成，加上蔬果、肉...

外食費高漲 民眾超有感

春節一過又漲價，外食族超有感。行政院主計總處昨（7）日公布1月通膨率，外食費年漲高達3.17%，漲幅不僅較上月再擴大，且...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。