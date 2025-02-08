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賴總統將召集五院會商國政 首度動用憲法「院際調解權」

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導
賴清德總統（左）10日將召集立院院長韓國瑜等五院院長會商國政，增進院際協調與合作。聯合報系資料照
賴清德總統（左）10日將召集立院院長韓國瑜等五院院長會商國政，增進院際協調與合作。聯合報系資料照

總統府昨（7）日宣布為因應國內外政經局勢嚴峻挑戰，賴清德總統將在2月10日（下周一）召集五院院長在總統府會商國政，增進院際協調與合作。立法院長韓國瑜確定出席外，行政院及監察院也均會出席。

立法院審議總預算大幅刪凍，加上多個爭議人事、法案在立院卡關，讓朝野甚至院際對立氣氛高漲。賴總統因此首度動用憲法「院際調解權」，以專屬總統權力召集五院院長會商國政。

總統府發布新聞稿表示，賴總統依據憲法賦予的權責，預定10日下午召集五院院長在總統府會商國政，增進院際協調與合作。

總統府發言人郭雅慧強調，賴總統在農曆年節期間責成總統府祕書長潘孟安縝密聯繫安排，希望透過國政會商，以人民福祉為優先，建構五院溝通橋梁，凝聚朝野共識，讓國政順利推動。

行政院盼能夠過次此次院際協調與合作，凝聚最大的共識；監察院則是表示，預計要反應監察院預算遭大砍所面臨的業務推動困境。

行政院發言人李慧芝引述，行政院長卓榮泰強調希望透過賴總統和五院院長的會商，可以增進院際協調與合作，凝聚最大的共識、團結彼此，讓百工百業有更好的發展，一起打拚壯大台灣，讓台灣成為世界不可或缺的一員。

立法院則聲明表示，身為最高民意機關，代表人民反映民情，更有責任轉達並向總統報告。立法院屬合議制機關，立法院長韓國瑜本於職責，將帶回會商的建議，並邀集朝野各黨團共商協調。

監察院則表示，監察院長陳菊正請病假，將由監察院副院長李鴻鈞出席，監察院也將在會商前再行相關討論，目前設定會反映的議題將圍繞，預算遭大砍所面臨的業務推動困境，也藉此說明監察院職權如何受創。

考試院秘書長劉建忻指出，賴總統任內首度邀請五院會商國是，五院各有憲政職權與分工，而考試院新一任委員甫上任月餘，將審慎研議考試院職掌與各憲政機關有關之重要議題，利用這個難得的對話機會加強院際對話，將有助於各項政務的推動，並促進院際合作與協調。

監察院 立法院 總統府發言人

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